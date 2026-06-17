La Fiesta de San Juan se aproxima y ofrecerá lo mejor de la artesanía amazónica en Loreto

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

En el marco de las celebraciones por la fiesta de San Juan, 30 artesanos de diversas provincias de la región Loreto exhibirán y comercializarán sus mejores creaciones en la feria “Artesanías del Perú – Región Loreto”, organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Gobierno Regional de Loreto.

Del 18 al 24 de junio el Mercado Artesanal San Juan, en el distrito de San Juan Bautista, será el punto de encuentro para quienes deseen descubrir y adquirir lo mejor de la artesanía amazónica. La feria ofrecerá una amplia variedad de piezas de tallado en madera y cerámica, accesorios de bisutería, pinturas y prendas confeccionadas con fibras vegetales y textiles, elaboradas por destacados artesanos de la región.

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La feria se realizará durante las celebraciones de la Fiesta de San Juan, con el objetivo de aprovechar la alta afluencia de visitantes que llega a esa parte del país, impulsar sus ventas y contribuir en la reactivación y fortalecimiento económico de las artesanas y artesanos de las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Datem del Marañón, Alto Amazonas y Loreto.

Cabe destacar que los expositores fueron seleccionados por un Comité Evaluador de entre un gran número de artesanos, inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA).

El evento también se organiza en el marco de la implementación de una buena práctica de gestión pública denominada “Promoción y comercialización de artesanías en la Región Loreto”, a cargo del Gobierno Regional de Loreto, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, con asistencia técnica del Mincetur.

Como parte de ese proceso, en diciembre del 2025, se aprobaron los “Lineamientos para la organización y desarrollo de las ferias Artesanías del Perú – Región Loreto”, con Resolución Ejecutiva Regional N° 0370-2025-GRL-GR. La iniciativa institucionaliza la organización de estas actividades, bajo estándares del Mincetur, en esa parte del país.

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