Fiestas Patrias: comida criolla, pollo a la brasa y chifa lideran pedidos por delivery

Perú.- Día del Pollo a la Brasa: más de 500 pollerías han registrado sus marcas ante Indecopi - Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Durante Fiestas Patrias, la comida criolla, el pollo a la brasa y el chifa se consolidan como las opciones más solicitadas por delivery, en un contexto en el que julio se ha convertido en uno de los meses de mayor dinamismo para este servicio.

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Según PedidosYa, durante los días centrales de Fiestas Patrias la demanda de pedidos crecerá más de 25% frente a una semana habitual y superará el 30% respecto al mismo periodo del año pasado.

La empresa indicó que durante la primera mitad de julio registró un crecimiento cercano al 45% frente al mismo periodo de 2025 y espera mantener un desempeño similar al cierre del mes.

Restaurantes lideran la demanda

PedidosYa señaló que la categoría Restaurantes continúa concentrando la mayor demanda durante julio, especialmente con opciones de gastronomía peruana como pollo a la brasa, comida criolla y chifa.

Asimismo, indicó que esta tendencia refleja la preferencia de los consumidores por platos tradicionales que combinan sabor, practicidad y porciones ideales tanto para consumo individual como para compartir.

De acuerdo con la compañía, Lima concentra la mayor demanda de comida peruana por delivery durante julio, seguida por Arequipa, Trujillo y Chiclayo.

En la capital, los distritos con mayor volumen de pedidos son Santiago de Surco, Miraflores y San Isidro, impulsados por la amplia oferta gastronómica y la alta frecuencia de uso del servicio de delivery.

Almuerzo concentra los pedidos

La empresa indicó que el almuerzo continúa siendo el principal momento del día para solicitar comida peruana por delivery durante Fiestas Patrias.

En ese contexto, el director comercial de PedidosYa en Perú, Bernardo Portugal, señaló que la empresa proyecta que el ticket promedio de los pedidos aumente 10% frente a la campaña de Fiestas Patrias de 2025.

Explicó que este comportamiento responde a que los usuarios no solo realizan pedidos con mayor frecuencia, sino que también aprovechan estas fechas para ordenar platos para compartir y complementar sus compras con bebidas y postres, buscando una experiencia gastronómica más completa.

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