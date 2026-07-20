Fiestas Patrias: compras nacionales aumentan 25% durante el mes de julio

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Las compras nacionales crecen 25% durante julio respecto de un periodo regular, mientras que las compras internacionales aumentan 10%, impulsadas por la mayor actividad comercial propia de la temporada, informó LigoPay.

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El movimiento comercial se intensifica por el feriado largo y beneficia principalmente a actividades como turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento y comercio.

Como referencia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que durante la campaña por Fiestas Patrias de 2025 se movilizaron 1,88 millones de turistas nacionales, lo que generó un impacto económico de 223 millones de dólares en actividades vinculadas al transporte, alojamiento, gastronomía y comercio.

El director comercial de LigoPay, Sergio Giannotti, señaló que, además del efecto de las gratificaciones, el mayor movimiento de viajeros y consumidores incrementa la demanda de operaciones de pago en un corto periodo.

"Las gratificaciones generan una mayor capacidad de gasto, pero son los viajes, las compras y el movimiento comercial entre Lima y regiones los que aceleran las transacciones durante julio", indicó.

Infraestructura de pagos

La empresa sostuvo que el incremento estacional del consumo exige que los sistemas de pago procesen un mayor volumen de operaciones sin afectar la continuidad del servicio, especialmente en sectores como turismo, transporte, restaurantes, entretenimiento, comercio electrónico y retail.

Asimismo, destacó el crecimiento del uso de códigos QR como medio de pago. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP), las transacciones con QR en comercios aumentaron 58% entre junio de 2024 y junio de 2025, al pasar de 18,7 millones a 29,6 millones de operaciones mensuales.

Giannotti afirmó que contar con una infraestructura de pagos preparada para responder a incrementos estacionales de la demanda permite a los comercios mantener la continuidad de sus operaciones durante campañas de alto consumo.

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