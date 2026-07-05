Fiestas Patrias: ¿cuál es el reto de vender en plena campaña comercial?

Andina/Melina Mejía

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

En este mes se concentran varias señales para el comercio: campañas online, promociones por Fiestas Patrias, mayor movimiento en canales físicos y digitales, y una demanda que no responde de la misma manera en todos los hogares. Para las empresas, el reto no estará solo en lanzar ofertas, sino en entender para qué está comprando el consumidor.

Para las empresas, el punto está en no planificar el mes solo desde la expectativa de mayor consumo. En un mercado donde una parte importante de los hogares depende de ingresos variables o no accede necesariamente a ingresos extraordinarios en este periodo, una misma campaña puede generar respuestas muy distintas: algunos consumidores adelantan compras, otros comparan más, priorizan productos necesarios o postergan decisiones de mayor ticket.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre abril de 2024 y marzo de 2025, el 70.7% de la población ocupada en el país tenía empleo informal, un dato que ayuda a leer con más cuidado la demanda de esta temporada. Para Willard Manrique, CEO de Grupo Crosland, las empresas deben dejar de planificar julio como una sola temporada de consumo.

“El consumidor no entra al mes con una única motivación de compra. Algunos buscan celebrar, otros reponer productos del hogar, otros aprovechar una oferta y otros cuidar mejor su presupuesto. Leer esas misiones de compra nos permite definir qué categorías priorizar, qué canales reforzar y qué promesas comerciales pueden sostenerse en precio, stock y entrega”, señala.

En ese escenario, una misma campaña puede activar decisiones muy distintas. El antecedente más cercano está en Fiestas Patrias 2025, cuando el turismo interno movilizó a 1.88 millones de personas y generó un impacto económico de US$ 223 millones, según Mincetur.

Esa dinámica convive con compras más cotidianas, asociadas al abastecimiento del hogar, alimentos, higiene, mantenimiento o reposición de productos básicos. Para las empresas, la lectura no pasa por asumir una sola demanda, sino por identificar qué compras responden a celebración, oportunidad o reposición, y qué canales o categorías requieren mayor atención.

El contexto climático también añade otra variable a la planificación. El último Comunicado Oficial del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y prevé que el evento se extienda hasta el verano de 2027. Para las empresas, este escenario puede influir en decisiones de abastecimiento, distribución, demanda regional y disponibilidad de productos, sobre todo en categorías vinculadas al hogar, movilidad, alimentación, higiene y prevención.

La lectura de demanda también debe conectarse con la capacidad real de respuesta. En campañas de alta demanda, la experiencia no termina cuando el consumidor hace clic o llega al punto de venta. Se completa cuando el producto está disponible, el precio anunciado se respeta, las condiciones son claras y la entrega se cumple dentro del plazo ofrecido.Indecopi recuerda que las promociones comerciales deben informar su duración, las unidades disponibles y sus restricciones. También exige que las condiciones se comuniquen de manera clara para que el consumidor pueda tomar una decisión adecuada.

“Una campaña comercial no puede separarse de la operación. El descuento atrae, pero la confianza se sostiene con disponibilidad, claridad y capacidad de respuesta. Las empresas que entiendan mejor la misión de compra detrás de cada consumidor estarán mejor preparadas para convertir el interés en una relación sostenible”, agrega Manrique.

Así, en este mes no debería planificarse solo como una temporada de mayor venta, sino como un mes de demanda más fragmentada. Las empresas que segmenten mejor sus campañas, ajusten sus proyecciones y comuniquen con claridad sus condiciones comerciales tendrán más oportunidades de responder a un consumidor que evalúa más antes de comprar.

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