Fiestas Patrias: ¿cuánto gasta un peruano para disfrutar de un feriado largo?

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Con la llegada del feriado por Fiestas Patrias, miles de peruanos alistan viajes dentro del país. Sin embargo, el presupuesto para disfrutar de unos días de descanso puede variar significativamente.

De acuerdo con estimaciones de Zegel,

el gasto promedio por viajero parte de 445 soles, aunque puede oscilar entre 600 y 1,000 soles por persona, dependiendo del destino, el número de acompañantes, el tipo de alojamiento y las actividades programadas.

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Para Lita Rojas, jefa académica de la Facultad de Negocios de Zegel, el monto destinado al feriado responde cada vez más a la forma en que los peruanos organizan sus viajes y administran su presupuesto. Factores como la planificación anticipada, el tamaño del grupo y el destino elegido influyen directamente en el gasto final.

"El peruano adapta su presupuesto a su realidad económica sin renunciar a la posibilidad de viajar. Hoy encontramos distintos niveles de gasto, pero también una mayor disposición a invertir en experiencias compartidas, como actividades recreativas, gastronomía y turismo de aventura, sin descuidar la planificación financiera", explica la especialista.

Según la experta,entre el 30% y 35% del presupuesto suele destinarse al transporte; entre el 25% y 30%, a la alimentación; y entre el 20% y 25%, al alojamiento. El porcentaje restante corresponde a entretenimiento y otros gastos, rubro que viene ganando mayor participación, especialmente entre viajeros jóvenes y grupos de amigos que priorizan actividades recreativas durante el feriado.

El turismo interno continuará siendo la principal opción para estas fechas. Lima, Ica, Cusco y Junín figuran entre los destinos con mayor demanda, mientras que ciudades como Villa Rica, Satipo, Pangoa, Tarma y Zorritos vienen despertando un creciente interésentre quienes buscan alternativas vinculadas con naturaleza y aventura.

Frente a este escenario, Rojas recomienda definir un presupuesto antes de viajar, comparar precios con anticipación y evitar realizar compras de último momento, ya que la alta demanda suele elevar las tarifas de transporte y hospedaje. Asimismo, aconseja no destinar la totalidad de la gratificación al viaje, sino distribuirla entre ahorro, pago de obligaciones y recreación para disfrutar del feriado sin comprometer la estabilidad financiera del segundo semestre.

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