Fiestas Patrias: Gobierno otorgará aguinaldo de S/ 300 a trabajadores públicos

Archivo - Perú.- Aguinaldo por Fiestas Patrias será de 300 soles para trabajadores del sector público - Andina - Archivo

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias a los trabajadores públicos, fijado hasta en 300 soles, el cual se abona por única vez en la planilla de pagos de julio del 2026.

Mediante Decreto Supremo N° 128-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se precisa cuáles serán los trabajadores del Estado que recibirán el aguinaldo por Fiestas Patrias.

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