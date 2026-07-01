Fiestas Patrias: ¿está preparado tu negocio para sostener el aumento de las ventas?

Perú.- Fiestas Patrias: ¿está preparado tu negocio para sostener el aumento de ventas? - Andina/En Temporada De Fiestas Patrias Las Ventas

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El incremento de la demanda durante Fiestas Patrias puede impulsar las ventas, pero también evidencia problemas operativos en inventarios, procesos y gestión financiera cuando las empresas no están preparadas para escalar.

Durante Fiestas Patrias, el comercio suele atravesar uno de sus periodos de mayor dinamismo del año.

Sectores como retail, gastronomía, turismo, tecnología y consumo masivo registran un aumento significativo en la demanda impulsado por las celebraciones y el mayor movimiento económico propio de la temporada.

Sin embargo, este crecimiento en ventas no siempre se traduce en mejores resultados para las empresas. En muchos casos, la presión operativa expone limitaciones internas que no son visibles en escenarios de demanda regular.

De acuerdo con Rigoberto Caballero, country manager de Defontana en Perú, el principal desafío no está en vender más, sino en la capacidad de las empresas para gestionar ese crecimiento de manera ordenada y eficiente.

“Las campañas comerciales no solo ponen a prueba la capacidad de vender, sino también la capacidad de gestionar la operación. Cuando una empresa no cuenta con información actualizada o procesos integrados, el aumento de la demanda puede traducirse en errores, retrasos y una mala experiencia para el cliente”,explica.

El especialista advierte que, en contextos de alta demanda,

el crecimiento en ventas puede verse afectado por costos ocultos asociados a la desorganización operativa, lo que impacta directamente en la rentabilidad.

Entre los problemas más frecuentes durante este tipo de campañas se encuentran los retrasos en la entrega de productos, quiebres de stock, errores en la facturación, sobrecarga en áreas administrativas y dificultades para coordinar procesos entre distintas áreas del negocio.

A continuación, Caballero comenta cuatro factores clave que tu empresa debería evaluar antes de Fiestas Patrias:

Uno de los principales riesgos en campañas de alta demanda es la falta de visibilidad sobre el stock disponible. Esto te puede generar quiebres de inventario, pérdidas de ventas o incumplimientos en los plazos de entrega.

Contar con información actualizada te permite anticipar reposiciones, mejorar la planificación de compras y responder con mayor precisión a la demanda del mercado.

El aumento de ventas implica más pedidos, más facturación y mayor carga operativa en áreas como logística, administración y atención al cliente. Cuando tus procesos son manuales o no están integrados, el riesgo de errores y retrasos se incrementa, afectando tanto la eficiencia interna como la experiencia de tu cliente final.

Las campañas comerciales también implican mayores movimientos de dinero, compras de inventario y gestión de cobranzas. Por ello, es clave monitorear en tiempo real los ingresos, egresos y niveles de liquidez para evitar desajustes financieros que puedan comprometer la operación de tu empresa una vez finalizada la campaña.

En momentos de alta demanda, la velocidad de respuesta es clave. Contar con información integrada sobre ventas, inventarios y finanzas te permite tomar decisiones más rápidas y precisas frente a cambios en la demanda o imprevistos operativos.

Según Caballero, uno de los errores más comunes en las empresas es asumir que un mayor nivel de ventas garantiza automáticamente mejores resultados financieros.

“Muchas organizaciones logran vender más durante campañas como Fiestas Patrias, pero al mismo tiempo enfrentan mayores costos operativos, errores logísticos o pérdida de clientes por problemas en la entrega. El verdadero desafío está en crecer sin perder el control de la operación”, señala.

A pocas semanas de las celebraciones por Fiestas Patrias, el especialista recomienda que las empresas revisen sus procesos internos, identifiquen cuellos de botella y fortalezcan su capacidad de gestión, considerando que el verdadero desafío no está solo en vender más, sino en sostener ese crecimiento con una operación eficiente.