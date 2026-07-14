Fiestas Patrias: sector retail movería S/ 4,600 millones en julio

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Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La campaña por Fiestas Patrias será favorable para el sector retail. Y es que el pago de las gratificaciones, una mayor confianza del consumidor y el fortalecimiento de las estrategias omnicanal impulsarán las ventas del sector durante esta campaña.

Así lo sostuvo, Leslie Passlacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quien estimó que

el movimiento económico del sector superará los 4,600 millones de soles, representando un crecimiento de entre 3% y 5%, respecto a la campaña del año anterior.

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“La gratificación es el gran dinamizador de julio, pues inyecta una liquidez inmediata y este año se sentirá con fuerza, pues permite que el consumidor pase de una compra estrictamente necesaria a una compra de “regalo” o “renovación” para el hogar, elevando el valor de cada transacción”, afirmó.

En ese sentido, la representante gremial prevé mayores facilidades de financiamiento para incentivar el consumo, así como de promociones más agresivas que en la campaña 2025, con descuentos que podrían oscilar entre 40% y 50%, mientras para los últimos días de agosto se darían rebajas de hasta 60%, cuando las marcas realicen la liquidación final de los productos de invierno.

Passalacqua explicó que estas promociones se concentrarán en los rubros de moda, calzado y artículos deportivos. No obstante, el mayor dinamismo en las ventas durante la campaña también se daría en tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar, impulsados por las promociones comerciales, el pago de la gratificación y el mayor poder adquisitivo de los hogares durante julio.

Añadió que este optimismo también está respaldado por el impacto que está dejando elMundial de Fútbol FIFA 2026, uno de los principales impulsores delconsumodurante el segundo trimestre, pues aportó dos puntos porcentuales en el crecimiento del sector.

“Se viene observado un mayor dinamismo en las ventas de televisores, equipos de audio, smartphones, prendas deportivas, así como un incremento en la demanda de alimentos y bebidas, dado que las reuniones para ver los partidos y el entretenimiento vienen impulsando el consumo retail”, sostuvo.

Asimismo, estimó queel ticket promedio de compra podría incrementarse entre 9% y 17% respecto a la campaña de 2025, ubicándose entre 350 y 600 soles, impulsado por las gratificaciones y las facilidades de financiamiento que ofrecerán las empresas.

Del mismo modo, prevé que el flujo de visitantes en los centros comerciales y tiendas de puerta a calle aumente entre 12% y 15% respecto al mes anterior, mientras que, en términos anuales, las visitas crecerían alrededor de 6% durante 2026.

Respecto a las estrategias comerciales, indicó que las empresas relacionadas al retail vienen reforzando la hiperpersonalización mediante el uso de inteligencia artificial, promociones segmentadas, mayores descuentos y opciones de financiamiento, además de potenciar herramientas como el Click & Collect para integrar la experiencia de compra física y digital.

Ante la consulta de un eventualFenómeno El Niño, Passalacqua advirtió que ello podría afectar el desempeño del sector durante el segundo semestre, especialmente en las regiones del norte del país debido a posibles interrupciones logísticas y cambios en los patrones de consumo.

Precisó que las categorías más vulnerables a este evento serían moda y textiles, alimentos perecederos y electrodomésticos de gran volumen, donde las empresas podrían verse obligadas a intensificar las liquidaciones para reducir sus inventarios de invierno, lo que presionaría aún más sus márgenes.

“Frente a este escenario, las empresas retail vienen fortaleciendo sus planes de contingencia mediante la programación anticipada de importaciones, la descentralización de inventarios y el uso de herramientas de análisis de datos para garantizar el abastecimiento y reducir el impacto de posibles interrupciones en la cadena logística”, anotó.

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