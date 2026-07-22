Fiestas Patrias tendría impacto económico de US$ 254 millones y superaría resultado 2025

Archivo - Perú.- Mincetur: Fiestas Patrias tendría impacto económico de US$ 254 millones - Andina/Difusión - Archivo

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El próximo feriado por Fiestas Patrias, que va del 25 al 29 de julio, movilizará a alrededor 1.9 millones de turistas internos y generaría un impacto económico cercano a los 254 millones de dólares, estimó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en su estudio “Impacto Económico del Feriado de Fiestas Patrias 2026”.

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Este informe, elaborado en base a encuestas a mayores de 18 años de las principales ciudades del país, proyecta un gasto promedio por persona de 547 soles, destinado principalmente al transporte, alojamiento, alimentación, comercio, recreación y demás servicios vinculados al turismo.

Las proyecciones superan ampliamente el impacto económico generado en el año 2025, que alcanzó los 223 millones de dólares y responderían principalmente a una mayor permanencia promedio de los turistas internos en los destinos visitados y al consecuente incremento en su gasto durante el viaje.

Referencias de viaje

El estudio señala, además, que las vacaciones, la recreación y el ocio constituyen el principal motivo de los viajes previstos durante este feriado largo, concentrando el 64.3% de las preferencias.

En segundo lugar, se ubican las visitas a familiares y amigos (29.2%), mientras que los demás motivos representan una participación significativamente menor.

Por otro lado, el informe indica que entre los principales destinos elegidos destacan Lima (13.4%), Cusco (10.7%), Arequipa (10.4%), Ica (7.6%), Piura (7.3%), Cajamarca (7.2%), La Libertad (6.3%), Áncash (4.8%), Lambayeque (4.8%) y Junín (4.6%).

Asimismo, muestra que el 66.2 % de los turistas internos tiene previsto regresar a un destino que ya conoce, mientras que el 33.8 % realizará un viaje a un lugar que visitará por primera vez, lo que refleja un importante nivel de fidelización hacia los destinos turísticos nacionales.

Entre quienes viajarán por vacaciones, la principal razón para elegir un destino es la variedad de atractivos turísticos (50%). También destacan la historia y el patrimonio cultural (27.4%), la posibilidad de visitar familiares y amigos (27.1%), el buen clima (27%) y la gastronomía (24.2%), atributos que continúan fortaleciendo la competitividad de los destinos nacionales.

Medios de transporte

De acuerdo con el estudio, el bus interprovincial continuará siendo el principal medio de transporte utilizado durante el feriado largo, concentrando el 50.1% de las preferencias. Le siguen el transporte aéreo (18.2%), el vehículo propio del hogar (9.7%), la movilidad de familiares o amigos (8.1%) y las unidades de transporte operadas por agencias de turismo (7.3%).

Respecto al alojamiento, se muestra una preferencia por los hoteles de tres estrellas (26.6 %), seguidos por las viviendas de familiares o amigos (20.9%), los hospedajes (13.5%) y las casas o departamentos alquilados tipo AirBnb (12.4%). Además, el 11.1% tiene previsto hospedarse en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

El Mincetur reafirma su compromiso de continuar promoviendo el turismo interno como una herramienta para dinamizar las economías regionales, fortalecer el empleo y contribuir al desarrollo sostenible de los destinos turísticos del país.

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