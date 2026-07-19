Final del Mundial 2026: Exportaciones no tradicionales a España ascendieron a US$459 mllns

Archivo - Perú.- Número de empresas exportadoras peruana creció 4% en primer cuatrimestre del 2026 - Andina/Puerto Del Callao. Andina/Jhonel Rodríguez

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

Los despachos no tradicionales a España sumaron 459.5 millones de dólares entre enero y mayo del 2026, por lo que lograron un alza de 1.5% respecto al mismo periodo del año pasado cuando el monto ascendió a 453 millones, impulsados por su oferta de alimentos, informó la Asociación de Exportadores (Adex) en el marco de la final del Mundial de Fútbol 2026.

Los envíos del sector agropecuario y agroindustrial (311 millones de dólares) y pesca y acuicultura (116 millones), concentraron de forma conjunta el 93% del total, aunque presentaron comportamientos diferentes. Mientas el primero se contrajo 5.3%, el segundo se incrementó en 26.4%.

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En el portafolio agro resaltaron las paltas, uvas, pimiento piquillo, mangos, cebollas, alcachofas, espárragos y pasta de cacao, mientras que en la pesca no tradicional sobresalieron la pota y conchas de abanico.

Otros rubros fueron el químico (16.8 millones de dólares), minería no metálica (8.8 millones), varios (2 millones de dólares), siderometalurgia (1.5 millones), textil (1.1 millones), confecciones (1.1 millones), metalmecánica (834,000) y maderas (129,000).

El jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, comentó que, en los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones totales a la nación ibérica (tradicionales y no tradicionales) mostraron una ligera caída interanual (-8.1%).

No obstante, consideró que se trata de un mercado dinámico y, tras recordar que en el último quinquenio aumentaron en un promedio anual de 20%, confió en una recuperación en los próximos meses y cerrar el año con cifras positivas.

De acuerdo con el estudio ‘Voice of the Consumer 2025’ de PwC, el consumidor español combina la búsqueda de calidad, salud, sostenibilidad y conveniencia con una sensibilidad al precio. Asimismo, muestra mayor interés por productos con origen identificado, atributos diferenciadores y beneficios vinculados al bienestar.

El informe señala que existe una preocupación por los alimentos ultraprocesados y el uso de pesticidas; sin embargo, la intención de optar por aquellos que sean más sustentables convive con la necesidad de optimizar el gasto familiar. Esta tendencia abre oportunidades para la oferta peruana no tradicional con trazabilidad y atributos asociados a la alimentación saludable.

España es una de las principales economías de la Unión Europea y mantiene un ritmo de expansión superior al promedio de la zona euro. En el 2025, su Producto Bruto Interno (PBI) creció 2.8%, impulsado por la demanda interna, el consumo de los hogares y la inversión.

En el caso de las importaciones procedentes de la ‘Madre Patria’, éstas ascendieron a 385 millones de dólares (enero-mayo del 2026). Las partidas más relevantes fueron los tableros elaborados a partir de partículas de madera, máquinas para limpieza o clasificación de frutas, artículos de belleza y conductores eléctricos de cobre.

La balanza comercial con ese país europeo cerró con un superávit de 591 millones de dólares, resultado de exportaciones por 975.8 millones e importaciones por 385 millones.

Cabe destacar que España es el segundo destino más importante de los despachos peruanos a la Unión Europea (UE).

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