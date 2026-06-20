Financiamiento y políticas públicas siguen siendo las mayores barreras para emprender

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El Perú mantiene una de las culturas emprendedoras más fuertes de la región, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esa intención en negocios sostenibles. El nuevo Reporte Nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú 2025/2026 advierte que, aunque existe una alta percepción de oportunidades y capacidades para emprender, persisten barreras vinculadas al acceso a financiamiento, la consolidación empresarial y las condiciones del entorno institucional.

El estudio revela que el 84.2% de peruanos identifica oportunidades para emprender y el 78.2% considera tener las capacidades necesarias para hacerlo. Sin embargo, solo el 19.9% proyecta iniciar un negocio en los próximos tres años, mientras que el 44.9% reconoce que el miedo al fracaso podría impedirle emprender.

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Asimismo, el reporte también identifica un mayor interés por capacitarse antes de iniciar un negocio, a diferencia de los resultados observados en el 2018. El informe también muestra que la actividad emprendedora temprana en el país alcanza el 12.8%, aunque apenas el 5.3% logra consolidarse como negocio establecido.

“Los resultados muestran que el Perú tiene una base cultural muy favorable al emprendimiento, pero todavía existen dificultades para transformar esa disposición en empresas sostenibles y con capacidad de crecimiento. El reto ahora es que esta evidencia sirva para impulsar políticas públicas y condiciones que permitan a los emprendimientos crecer, innovar y consolidarse”, explica María José Ibañez, Líder del equipo nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Perú.

El reporte también señala limitaciones en las expectativas de crecimiento de los emprendimientos peruanos. Solo el 9.9% de emprendedores espera generar más de seis empleos en los próximos cinco años y apenas el 12.7% reporta tener clientes fuera del país, reflejando un ecosistema predominantemente local y de escala reducida. A ello se suma que el 51.8% considera que hoy es más difícil iniciar un negocio que hace un año.

Entre los hallazgos más relevantes del reporte destacan:

- 71.6% de emprendedores afirma haber iniciado un negocio por escasez de empleo.- 49.2% ya utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa en su negocio.- La participación femenina en emprendimientos tempranos alcanza el 13.3%, ligeramente por encima de la masculina (12.4%).

El estudio también identifica importantes desafíos en la formación de futuros emprendedores. Mientras la educación emprendedora post-escolar, como la técnica y universitaria, obtiene una calificación de 5.0 sobre 10 y es considerada un soporte adecuado para el emprendimiento, la educación emprendedora en etapas escolares recibe apenas 3.2 puntos, ubicándose entre las principales debilidades del ecosistema.

“Ante este escenario se debe fortalecer la formación desde la escuela mediante competencias como pensamiento creativo, gestión de la incertidumbre, resolución de problemas y trabajo colaborativo, habilidades consideradas fundamentales para enfrentar los desafíos del emprendimiento en el futuro”, concluye Ibañez.

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