Financiamiento verde impulsa la sostenibilidad de la industria del acero en el Perú

Andina/Reciclaje De Chatarra Para Producir Acero.

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

La sostenibilidad de la industria del acero en el Perú se ha visto reforzada con un financiamiento verde de 30 millones de dólares para apoyar la producción de este metal a través del reciclaje de chatarra metálica.

El Scotiabank anunció un financiamiento verde de hasta 30 millones de dólares para SIDERPERU, empresa que desarrolla un modelo de producción de acero basado en la economía circular y la eficiencia energética.

Esta iniciativa permitirá a SIDERPERU fortalecer el uso de chatarra metálica como principal insumo para la fabricación de acero, utilizando hornos eléctricos que funcionan con energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables, integrando eficiencia en su producción con responsabilidad ambiental.

Este modelo permite transformar material reciclado en nuevos insumos, con el objetivo de reducir la dependencia de recursos vírgenes y marcando un hito en la transición hacia una economía circular en la industria siderúrgica nacional.

“Este financiamiento representa un respaldo clave a nuestra visión de construir una industria del acero cada vez más sostenible en el Perú.Nos permite seguir fortaleciendo nuestro modelo de economía circular, diseñado para dar una segunda vida a más 380,000 toneladas de chatarra metálica al año”,señaló Raúl Ugarte, CFO de SIDERPERU.

Por su parte, Maricela Panduro, vicepresidenta de Banca Corporativa de Scotiabank destacó que este tipo de soluciones financieras generan valor sostenible en el tiempo a los sectores estratégicos del país.

Más allá de sus implicaciones financieras, la operación busca apoyar actividades y tecnologías que están diseñadas para contribuir a la reducción de emisiones y a un uso más eficiente de los recursos, en línea con marcos y estándares internacionales de financiamiento sostenible.

Bajo este enfoque, los fondos serán asignados a categorías de actividades elegibles conforme a criterios definidos, acompañados de mecanismos de seguimiento y reporte orientados a promover la transparencia.