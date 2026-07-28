Finanzas personales: cinco aspectos para revisar a mitad de año

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Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La mitad del año es un momento oportuno para evaluar la situación de las finanzas personales y realizar ajustes que permitan afrontar con mayor estabilidad económica los meses restantes. Revisar los ingresos, gastos, deudas y metas de ahorro puede ayudar a identificar desequilibrios y mejorar la planificación financiera.

En ese contexto, Experian Perú señaló que este balance resulta especialmente relevante debido a que muchas personas mantienen preocupación por su situación económica. De acuerdo con el estudio Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao, el 70% de las personas entre 18 y 40 años manifiesta inquietud por su situación financiera actual, mientras que el 56% no planifica regularmente sus gastos mensuales.

"Muchas veces las personas esperan hasta fin de año para revisar sus finanzas, cuando en realidad la mitad del año es uno de los mejores momentos para hacerlo. Permite identificar desbalances, corregir hábitos y tomar decisiones que ayuden a cerrar el año con una situación financiera más saludable", afirmó el vicepresidente comercial de Experian Perú, Aldo Saavedra.

Cinco aspectos para revisar

El especialista recomendó evaluar los siguientes aspectos para fortalecer la salud financiera durante la segunda mitad del año:

1. Revisar si los gastos siguen alineados con los ingresos. Los cambios en los precios, los hábitos de consumo o nuevas obligaciones pueden alterar el presupuesto. Comparar los gastos actuales con los ingresos permite identificar ajustes necesarios y evitar desequilibrios.

2. Evaluar el nivel de endeudamiento. Es importante revisar los créditos vigentes, el peso que representan dentro del presupuesto mensual y verificar si las cuotas continúan siendo manejables para prevenir dificultades financieras.

3. Verificar el historial crediticio. Consultar periódicamente el historial crediticio permite conocer la situación financiera, detectar posibles errores o movimientos inusuales y comprender cómo se construye el perfil crediticio. Experian indicó que herramientas como Mi Sentinel facilitan este seguimiento.

4. Analizar los hábitos de gasto. Revisar las categorías en las que se concentra el presupuesto ayuda a identificar gastos innecesarios o consumos que se han incrementado con el tiempo.

5. Revisar las metas de ahorro. Evaluar si los objetivos financieros planteados al inicio del año siguen siendo realistas o requieren ajustes facilita una mejor planificación para los próximos meses.

Saavedra sostuvo que las finanzas personales cambian conforme evolucionan las necesidades, los ingresos y los objetivos de cada persona, por lo que consideró importante aprovechar esta etapa del año para replantear prioridades y mantener las decisiones financieras alineadas con las metas de largo plazo.

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