Finanzas personales: Ocho consejos que pueden salvarte de sufrir un fraude digital

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 22 May. (ANDINA) -

La seguridad digital se ha convertido en una preocupación cada vez más relevante. Hoy, la hiperconectividad y el uso constante de plataformas digitales -desde operaciones bancarias hasta redes sociales- han incrementado significativamente la exposición de los usuarios a riesgos y fraudes en línea, en un entorno donde los ciberdelincuentes aprovechan la inmediatez y la confianza para ejecutar ataques cada vez más sofisticados.

En el Perú, esta situación se refleja en el aumento de modalidades de fraude digital que buscan vulnerar la información personal y financiera de los usuarios. Entre las más frecuentes destacan el phishing y smishing, que suplantan la identidad de bancos o instituciones a través de correos y mensajes, así como estafas vinculadas a billeteras digitales, falsas ofertas laborales o incluso el llamado “secuestro virtual”, donde los delincuentes apelan a la urgencia y manipulación emocional para concretar transferencias de dinero.

-Ventas, inventarios y finanzas: los procesos que una empresa debe digitalizar primero

Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la importancia de adoptar medidas de prevención en el uso diario de internet. “Hoy cualquier persona con un dispositivo conectado es un blanco potencial. Los ciberdelincuentes utilizan incluso herramientas de inteligencia artificial para hacer sus engaños más creíbles, lo que hace que la prevención sea clave”, explica Jimmy Armas, director de la Maestría en Ciberseguridad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

En esa línea, el especialista de la UPC comparte algunas recomendaciones prácticas para reducir el riesgo de ser víctima de una ciberestafa:

1. Usa contraseñas seguras y activa la autenticación en dos pasos (2FA): evita repetir claves, utiliza gestores de contraseñas y añade una capa extra de seguridad en todas tus cuentas importantes.

2. Desconfía de mensajes urgentes o sospechosos: los ciberdelincuentes suelen generar presión para que actúes rápido; evita hacer clic sin verificar.

3. Verifica siempre las páginas web y enlaces:asegúrate de que la URL corresponda al sitio oficial antes de ingresar información personal.

4. Protege tu información personal y financiera:no compartas códigos de verificación, datos bancarios ni información sensible por mensajes o llamadas.

5. Evita redes Wi-Fi públicas para operaciones sensibles:estas pueden ser utilizadas para interceptar datos, especialmente en transacciones financieras.

6. Mantén tus dispositivos y aplicaciones actualizados:las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

7. Cuida tu huella digital:configura la privacidad en redes sociales y utiliza correos diferenciados según el tipo de uso para reducir riesgos.

8. Descarga solo desde fuentes oficiales y desconfía de ofertas irreales:evita instalar aplicaciones fuera de tiendas seguras y ten cuidado con promociones “demasiado buenas para ser verdad”.

Finalmente, Armas enfatiza que la seguridad digital debe asumirse como un hábito cotidiano. “Adoptar una mentalidad de desconfianza razonable y tomarse unos cinco segundos antes de hacer clic o compartir información puede marcar la diferencia. No se trata de ser expertos, sino de incorporar prácticas simples que protejan nuestra información y nuestra tranquilidad”, concluye.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });