Finanzas personales: ¿cómo ordenar mejor el dinero en un contexto de mayor sensibilidad?

Andina/Ricardo Cuba

Lima 26 May. (ANDINA) -

En las últimas semanas, el panorama económico se ha vuelto más sensible para los hogares peruanos. Las tensiones en Medio Oriente han elevado la presión sobre el precio del petróleo, así como los riesgos climáticos vinculados a un posible evento de El Niño.

“Ante escenarios como este, siempre es recomendable revisar con anticipación cómo están organizados los ahorros, los gastos y el presupuesto del hogar. Aun cuando los riesgos no lleguen a intensificarse, tomar previsiones permite enfrentar con mayor solidez cualquier cambio en el entorno económico”, señaló Iván Mostacero, gerente principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

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Ese escenario ya empieza a reflejarse en las expectativas. Si bien el fuerte repunte de marzo estuvo influido por factores extraordinarios, el Banco Central de Reserva (BCR) ya venía observando señales de alza en los precios: la inflación interanual subió de 2.0% en enero a 2.2% en febrero, mientras que las expectativas a doce meses aumentaron de 2.1% a 2.5% entre febrero y marzo.

Cinco claves para proteger mejor el ahorro en un entorno más sensible

1. Ordenar el ahorro según su propósito:Antes de tomar decisiones, conviene diferenciar qué parte de los recursos está destinada a gastos corrientes, cuál funciona como respaldo y cuál responde a metas de mediano plazo. Ese orden ayuda a reaccionar con más criterio frente a cambios en el entorno y evita decisiones apresuradas.

2. Mantener una parte con disponibilidad inmediata:En escenarios más sensibles, contar con liquidez permite afrontar aumentos inesperados en gastos del hogar sin tener que desarmar otras metas ni recurrir a endeudamiento.

3. Considerar al dólar como una alternativa de resguardo:Cuando existen riesgos que podrían seguir presionando el costo de vida, mantener una parte del ahorro en una moneda fuerte puede ayudar a proteger mejor su capacidad de compra. No se trata de reemplazar completamente los soles, sino de complementar la estrategia de ahorro con una opción que muchas personas consideran de respaldo.

4. Evaluar si ciertas metas futuras justifican ahorrar en moneda extranjera:Si se prevén pagos relacionados con viajes, estudios, compras del exterior o consumos atados al tipo de cambio, reservar una porción en dólares puede ayudar a reducir exposición frente a variaciones futuras.

5. Elegir productos que ayuden a preservar valor:En un entorno con riesgos sobre los precios, conviene considerar alternativas que generen intereses que idealmente estén por encima de la tasa de inflación, y faciliten una mejor organización del ahorro según plazos, objetivos y moneda.

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