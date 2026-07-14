Fintechs apuestan por uso de la IA para agilizar evaluaciones crediticias

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

En Perú, millones de personas todavía enfrentan barreras para acceder al sistema financiero debido a la informalidad laboral, la falta de historial crediticio y el limitado acceso a productos bancarios tradicionales. Según cifras del INEI, más del 70% de trabajadores en el país se encuentra en condición de informalidad, realidad que continúa dejando a una gran parte de la población fuera o parcialmente integrada al sistema crediticio formal.

Actualmente, las fintech apuestan cada vez más por el uso de inteligencia artificial para agilizar evaluaciones crediticias y ampliar el acceso al financiamiento en segmentos históricamente excluidos por la banca tradicional.

-Empresas tienen el desafío de identificar a los perfiles óptimos entre tanto talento

En ese contexto, startups peruanas como Fortuna han comenzado a desarrollar modelos propios de inteligencia artificial y ciencia de datos para analizar solicitudes crediticias en segundos y evaluar perfiles que normalmente no califican dentro de los sistemas tradicionales.

“Hoy muchas personas quedan fuera del sistema financiero no por falta de capacidad de pago, sino porque nunca tuvieron acceso a una primera oportunidad crediticia. Ahí es donde la tecnología puede generar un cambio real”, señaló Juan Villanueva, CEO de Fortuna.

El uso de inteligencia artificial en servicios financieros viene creciendo en Latinoamérica debido a su capacidad para optimizar procesos, reducir costos operativos y mejorar la evaluación de riesgo crediticio mediante variables alternativas y análisis predictivo.

Para Villanueva, uno de los principales desafíos del sistema financiero peruano sigue siendo incorporar progresivamente a más personas al circuito formal sin depender únicamente de los modelos tradicionales de evaluación.

“La inteligencia artificial está permitiendo analizar perfiles que antes eran invisibles para la banca. Hoy es posible evaluar comportamiento financiero, hábitos digitales y nuevas variables que ayudan a ampliar el acceso al crédito”, explicó.

Para Villanueva, el verdadero potencial de la inteligencia artificial en el sistema financiero está en ampliar el acceso a personas que históricamente quedaron fuera de los modelos tradicionales de evaluación.

“Durante años, millones de personas fueron invisibles para la banca porque el sistema no sabía cómo evaluarlas. Hoy la inteligencia artificial está permitiendo que más peruanos puedan acceder a una primera oportunidad financiera”, concluyó.

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