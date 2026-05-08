Firman contrato del Lote VI con inversión superior a US$ 300 millones

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

Perupetro suscribió el contrato de licencia del Lote VI, ubicado en Talara (Piura), con la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy, el cual contempla una inversión inicial superior a 300 millones de dólares.

La entidad señaló que el acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y permitirá reactivar las operaciones petroleras en el lote, así como impulsar la generación de regalías, canon y empleo directo e indirecto en la región.

Perupetro detalló que el programa de trabajo obligatorio para los primeros 10 años incluye 120 reacondicionamientos de pozos, la perforación de 323 pozos de desarrollo y 40 pozos exploratorios para el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos.

Asimismo, indicó que estas actividades permitirán desarrollar aproximadamente 22.8 millones de barriles de petróleo y 42.5 billones de pies cúbicos de gas durante el periodo del contrato.

La empresa estatal precisó que la suscripción del contrato se concretó luego de la promulgación del Decreto Supremo N° 004-2026-EM, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó la firma del acuerdo.

El gerente general de Perupetro, Pedro Arce, destacó que la reactivación del Lote VI contribuirá a generar empleo y desarrollo en las comunidades de Talara, además de fortalecer la economía nacional.

“El éxito del Lote VI será el éxito del sector. Hoy no solo firmamos un contrato, sino un compromiso para poner en valor el potencial de nuestros recursos”, afirmó durante la ceremonia de suscripción.

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, señaló que el Gobierno busca dinamizar las inversiones en el sector para impulsar más contratos y fortalecer la seguridad energética del país.

A su turno, el representante de SPT Energy, Ethan Wu, manifestó que la empresa operará bajo altos estándares de seguridad y eficiencia, y trabajará de manera conjunta con la comunidad de Talara.

La ceremonia contó además con la presencia de la cónsul general honoraria de Singapur, Luzmila Zanabria, y del gerente general de Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., Gong Bencai.