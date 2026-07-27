FISE: vale de descuento para adquirir balones de gas beneficia a 1.3 millones de familias

Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El Vale de Descuento FISE se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de inclusión energética del país, al facilitar que más de 1.3 millones de familias accedan al gas licuado de petróleo (GLP) para la cocción de sus alimentos.

Su alcance se extiende a zonas urbanas, periurbanas, y localidades rurales, tanto en la sierra como en la selva del Perú donde aún persisten importantes brechas de acceso a fuentes modernas de energía.

Su impacto también se refleja en el medio ambiente, señaló Jovan Pastor, presidente de laSociedad Peruana de Gas Licuado.

Refirió que entre el 2013 y diciembre del 2025 el mayor uso de GLP, promovido mediante el Vale FISE, evitó la emisión de 24.83 millones de toneladas de dióxido de carbono frente a 28 millones de toneladas que se habrían generado por el empleo de combustibles sólidos contaminantes. Esto representa una reducción de 88.67% de las emisiones vinculadas a la cocción de alimentos en los hogares beneficiados, precisó.

“Cada familia que reemplaza la leña o el carbón por GLP accede a una alternativa más limpia y eficiente para preparar sus alimentos. El Vale FISE ha demostrado que la inclusión energética genera beneficios concretos para la salud, el medio ambiente y la economía familiar. Es fundamental garantizar su continuidad y fortalecer su alcance en las zonas que todavía enfrentan mayores brechas”, señaló Jovan Pastor.

Actualmente, continuó, el programa beneficia a más de 1.3 millones de hogares, y a 50,000 instituciones educativas, comedores populares y ollas comunes. Esta cobertura permite que el acceso al GLP llegue tanto a los hogares como a espacios que brindan alimentación a poblaciones vulnerables.

Mediante descuentos que varían entre 20 soles y 80 soles, según las condiciones de vulnerabilidad y ubicación,el programa contribuye a reducir el gastodestinado a la compra del balón de gas y disminuye la dependencia de combustibles sólidos para cocinar.

Frente a estos resultados, la Sociedad Peruana de Gas Licuado consideró la necesidad de continuar fortaleciendo el Vale FISE, mejorar su focalización y ampliar la red de puntos de canje, especialmente en las zonas más alejadas del país.

“Este pedido se hace considerando que existen 2.5 millones de hogares en condición de vulnerabilidad que actualmente cocinan con leña, carbón, bosta, o cualquier desecho orgánico por falta de recursos y que podrían acceder a una energía moderna y amigable con el medioambiente como el GLP si el Programa Vale FISE se amplía y fortalece”, sostuvo.