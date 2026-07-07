Fitch Ratings: rentabilidad de los principales bancos peruanos es sólida y está mejorando

Andina/Vista Del Centro Financiero De Lima.

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La clasificadora internacional de riesgo, Fitch Ratings, destacó hoy que la rentabilidad de los principales bancos peruanos es sólida y está mejorando, debido a menores costos crediticios y márgenes saludables.

En un reporte especial emitido hoy, Fitch considera que

los perfiles crediticios de los principales bancos peruanos son resilientes en 2026.

“Esto se debe a un entorno operativo aún favorable, una sólida rentabilidad, una capitalización adecuada y una sólida financiación y liquidez”,subrayó.

Fitch refirió que mejoró la calificación de Banco de Crédito del Perú de 'BBB' a 'BBB+' y la de BanBif de 'BB+' a 'BBB-'.

También confirmó la calificación de BBVA Perú en 'BBB+', la de Interbank en 'BBB' y la de Scotiabank Perú en 'A-'.

“Todas mantienen una perspectiva estable”,enfatizó la clasificadora internacional de riesgo.

“El entorno operativo sigue siendo favorable. Fitch lo evalúa en 'bbb-'/estable, por encima de la calificación implícita 'bb' debido a un ajuste positivo relacionado con la deuda soberana”, explicó.

Asimismo, pronostica un crecimiento del PBI de Perú del 2.8% en 2026, tras el 3.4% registrado en 2025.

Fitch indicó que el sector financiero inició 2026 con una inflación controlada, una demanda interna sólida y una relación real de intercambio favorable. Asimismo, refirió que una incertidumbre política, riesgos climáticos y perturbaciones externas, podrían afectar la actividad del sector privado y el apetito crediticio.

“Los bancos más grandes se benefician de franquicias consolidadas, fuentes de ingresos diversificadas, bases de depósitos estables y una gestión de riesgos sólida”, afirmó.

“Fitch prevé que los fundamentos crediticios se mantengan estables, respaldados por la generación interna de capital, una evaluación crediticia prudente, una gestión conservadora del balance y una recuperación gradual de la actividad crediticia”,agregó.

Fitch También destacó que la calidad de los activos es generalmente sólida o adecuada y mejoró en la mayoría de los bancos en 2025, impulsada por mejores condiciones macroeconómicas, un comportamiento de pagos normalizado y prácticas de riesgo prudentes.

“La rentabilidad también es sólida y está mejorando, respaldada por menores costos crediticios, márgenes saludables y volúmenes de negocio estables o en recuperación”,afirmó.

“Sin embargo, el desempeño aún varía según la solidez de la franquicia, la combinación de negocios y el apetito de riesgo”,agregó.

Fitch explicó que la capitalización es generalmente adecuada o sólida, respaldada por la retención de ganancias, un crecimiento moderado del balance y la implementación de Basilea III.

También indicó que la financiación y la liquidez son sólidas, gracias a una amplia base de depósitos de clientes, reservas de liquidez adecuadas y una gestión prudente.

“Los ratios de préstamos a depósitos mejoraron en la mayoría de los casos en 2025. Fitch prevé que la financiación y la liquidez sigan respaldando un crecimiento moderado del negocio”,puntualizó.