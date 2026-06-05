Fonafe designa nueva presidenta de Enaco y dos directores en empresas públicas

Perú.- Fonafe designa a nuevo presidente del directorio de Enapu - Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó designar una nueva presidenta y un director de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), así como un miembro de directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), considerando que en ambas compañías el holding estatal participa como accionista.

Mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2026/016-Fonafe, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se nombró presidenta de Enaco a María del Pilar Sosa San Miguel, y como director a Manuel Ángel Clausen Olivares. Ambos fueron propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, Darwin Emilio Hidalgo Salas fue designado miembro del directorio de Enapu, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });