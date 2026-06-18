Perú.- Fonafe designa presidentes y directores en nueve empresas públicas

Archivo - Perú.- Fonafe designa nuevos directores de tres empresas del Estado - Andina/Difusión - Archivo

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó nombrar presidentes y directores en nueve empresas bajo su ámbito, entre ellas Grupo Distriluz, San Gabán, Electro Sur Este, Electro Puno, Empresa Nacional de la Coca (Enaco), Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y Servicios Postales del Perú (Serpost).

Mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526848-1" target="_blank">Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/017-FONAFE, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se designó como presidentes a Hialmer Saturnino Ordinola Calle enGrupo Distriluzy a Gerardo Manuel Fernández Farfán en San Gabán S.A. Ambos representan al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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Asimismo, fueron nombrados directores Gimmy Salcedo Guevara en Electro Sur Este S.A., Louis Michael Sánchez Villacorta enSan GabánS.A. y Walter Hugo Arana Mayorca enElectro PunoS.A., también en representación delMinem.

De igual manera, se designó a Cinthya Vanesa Cárdenas Tafur como directora deEnacoS.A., en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a Armando Hernán San Román Alva como director de la misma empresa, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Por otro lado, Claudia Liliana Dávila Moscoso fue nombrada directora deCorpacS.A. en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Dávila se venía desempeñando como directora ejecutiva de Provías Nacional. Asimismo, fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2022.

Finalmente, Milagritos Pilar Pastor Paredes fue designada directora deSerpostS.A., también en representación delMTC. Fonafe precisó que los nombramientos fueron aprobados en la sesión de directorio realizada el 12 de junio de 2026.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

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