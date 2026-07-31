Fonafe fortalece supervisión de proyectos de Electrosur y Electroperú

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) realizó visitas de trabajo a proyectos de infraestructura desarrollados por Electrosur y Electroperú en las regiones de Moquegua y Huancavelica, iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios brindados por dichas empresas y a generar valor público para la ciudadanía.

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En el sur del país, el impulso a las inversiones ejecutadas por Electrosur permitirá que las empresas instaladas en el Parque Industrial de Ilo (Moquegua) cuenten con un servicio eléctrico de mayor calidad y confiabilidad.

En ese marco, el presidente del Directorio de Fonafe, Freddy Jordán Medina, participó en la inauguración de las obras de ampliación y mejoramiento de redes primarias y secundarias desarrolladas por la empresa, destacando la importancia de promover inversiones que fortalezcan la capacidad operativa y la sostenibilidad de las empresas del Estado.

Por otro lado, el director ejecutivo de Fonafe, Pedro Tapia, realizó una visita de trabajo al Complejo Hidroenergético del Mantaro y participó en la inauguración del moderno campamento de la Presa Tablachaca, infraestructura implementada por Electroperú para mejorar las condiciones de alojamiento, seguridad y bienestar del personal que desarrolla sus actividades en la zona. Estas inversiones forman parte de los esfuerzos de la empresa por fortalecer sus capacidades operativas y de gestión.

Las visitas realizadas por la alta dirección de Fonafe reflejan el compromiso de la corporación con una supervisión estratégica cercana al desempeño de las empresas de su ámbito, promoviendo una gestión eficiente, sostenible y alineada con los objetivos corporativos establecidos para la generación de valor económico y social.