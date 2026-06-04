Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Gracias a la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) lideró un encuentro técnico bilateral junto a la Secretaría de Coordinación y Gobernanza de las Empresas Estatales (SEST) del Ministerio de Gestión e Innovación de Brasil, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la gestión de las empresas públicas en América Latina.

Las jornadas de trabajo, desarrolladas los días 2 y 3 de junio en Lima, permitieron compartir prácticas exitosas en gobernanza corporativa, monitoreo financiero, sostenibilidad y gestión de riesgos fiscales. En este espacio, impulsado por el BID, la experiencia peruana fue presentada como un referente regional debido a los avances alcanzados por Fonafe en profesionalización, fortalecimiento institucional y supervisión corporativa de las empresas bajo su ámbito.

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Durante el encuentro, el holding peruano expuso su modelo de gestión enfocado en la evaluación de directorios, seguimiento de indicadores de desempeño, control presupuestal y alineamiento entre rentabilidad empresarial y objetivos de política pública. Asimismo, ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre mecanismos de modernización y eficiencia para fortalecer el rol estratégico de las empresas estatales en el desarrollo económico de sus países.

Este encuentro representa, además, un primer paso hacia la consolidación de una agenda regional promovida por el BID para impulsar una red latinoamericana de instituciones administradoras de empresas estatales. En ese contexto, Fonafe reafirma su rol como un actor clave en la promoción de estándares modernos de gestión empresarial y de gobernanza corporativa a nivel nacional e internacional.

La delegación brasileña estuvo encabezada por Bernardo Campos Zaghloul, coordinador general de Planificación Institucional y Proyectos de la SEST, y por parte del BID participaron especialistas de la División de Gestión Fiscal, quienes brindan asistencia técnica y acompañamiento en iniciativas vinculadas a gobernanza, sostenibilidad y modernización del sector público empresarial en la región.

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