Fonavi: aprueban Quinto Grupo de Reintegro. Consulta el link y cobra desde el 14 de mayo

Perú.- Fonavi: Aprueban 5to Grupo de Reintegro. Consulta en el link y cobra desde el 14 de mayo - Andina

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Comisión Ad Hoc – Ley N.° 29625 aprobó el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, correspondiente a los fonavistas comprendidos en el primer al decimonoveno grupo de pago que recibieron una devolución parcial de sus aportes.

Este grupo está conformado por 66,644 fonavistas titulares, quienes deben cumplir con algunos criterios al 31 de mayo del 2026.

Requisitos

- Tener 67 años de edad o más, o tratarse de fonavistas fallecidos que, de haber estado vivos, tendrían 88 años o más

- Estar inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis)

- Percibir pensión de invalidez otorgada por la ONP

- Padecer enfermedad grave o terminal debidamente acreditada

El monto total aprobado para pagar a este grupo de beneficiarios asciende a 222 millones 234,070.69 soles.

Mediante la Resolución Administrativa N.° 547-2026/CAH-Ley N.° 29625, se dispuso la emisión y notificación del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), a cargo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N.° 29625.

El Cerad será entregado de manera virtual a través del portal institucional de la Secretaría Técnica delFonavi. Sin perjuicio de ello, los beneficiarios podrán también recabarlo mediante las plataformas de atención al fonavista habilitadas para dicho fin.

Asimismo, se ha dispuesto comunicar alBanco de la Nacióna efectos de que proceda con el pago del reintegro de aportes, correspondiente a los fonavistas que integran el Quinto Grupo, a partir del 14 de mayo del 2026.

Finalmente, se ordena la publicación del detalle individual de los fonavistas beneficiarios en el portal institucional de la Secretaría Técnica, conforme a lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 del Reglamento de la Ley N.° 29625

Para acceder directamente a la lista de beneficiariosingresa aquí.

También puedes ingresar al módulo deconsulta disponibleen la página web institucional opción 4:

Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro – Mayo 2026. Luego digitar el número de documento de identidad del fonavista titular.

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