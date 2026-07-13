Fondos Mutuos: atractiva rentabilidad en dólares atrae inversionistas retail

Perú.- Fondos Mutuos: rentabilidad de hasta 70% en dólares atrae inversionistas retail - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

En el mercado local se pueden encontrar diversos instrumentos para invertir, como las clásicas cuentas de ahorro en las diversas entidades en el sistema financiero, los depósitos a plazo, compra de dólares, compra de acciones en el mercado de renta variable, entre otros, hasta los fondos mutuos, que concitan el interés de los inversionistas retail.

En el último año, el patrimonio administrado por la industria de fondos mutuos, creció desde los 53,141 millones de soles en junio de 2025 a los 64,075 millones de soles al cierre de junio del presente año.

Asimismo, el número de partícipes que invierten en los fondos mutuos pasó de 449,966 en junio de 2025 a los 520,440 al cierre de junio del presente año, de acuerdo al último reporte mensual de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

¿Pero qué hace tan atractivo a este instrumento de inversión? Tal vez sea su flexibilidad y rapidez para entrar y salir de este sistema, tener retornos interesantes, además de que se requieren montos mínimos para empezar a invertir en estos fondos, desde 20 soles o 5 dólares.

“Los fondos mutuos dan liquidez, en algunos casos, de manera inmediata y en otros casos al día siguiente o hasta los tres días”, declaró al Diario Oficial El Peruano el gerente general de Asset Management de BBVA en Perú, Antonio Cevallos, quien enfatizó en la “inmediatez” para el inversor en recuperar su capital.

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Asimismo, están sus atractivos retornos, desde 5.24% hasta 52.60% anual en fondos mutuos en soles, mientras que en dólares la rentabilidad anual varió desde 3.80% hasta 70.26% en los últimos 12 meses.

Cabe señalar que las rentabilidades logradas en un periodo no siempre se van a repetir, mientras el porcentaje varía en función del tipo de fondo mutuo que se ha elegido, a lo que se suma la coyuntura económica local y global. En la actualidad, hay 211 fondos mutuos, de los cuales 54 invierten en moneda local (soles) y 157 lo hacen en dólares.

¿Pero qué es un fondo mutuo? En definición de la FMP, se trata de un conjunto de “aportes realizados de forma voluntaria por personas naturales y personas jurídicas que reciben las Sociedades Administradoras de Fondos para que sean administrados e invertidos con el objetivo de obtener una rentabilidad”.

El tipo de fondos mutuos que tienen mayor acogida por los inversionistas peruanos en este año, caracterizado por las elecciones, fueron los fondos de corto plazo y de deuda de mediano plazo, indicó Cevallos.

Asimismo, señaló que la tecnología impulsa fuertemente el ingreso de nuevos inversionistas retail a los fondos mutuos porque les permite acceder desde sus smartphones.

Panorama

Por su parte, el analista de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú, Jurgen Frey, explicó que “la elección de Keiko Fujimori mejora las perspectivas para la industria de fondos mutuos, al reducir la incertidumbre asociada al proceso electoral y reforzar las expectativas de estabilidad económica. A ello se suma la permanencia de Julio Velarde al frente del BCR, pendiente de ratificación por el nuevo Senado, lo que fortalece la confianza en la continuidad del manejo monetario y el control de la inflación”.

Asimismo, advirtió que “el principal riesgo para la economía peruana sigue siendo el fenómeno El Niño previsto para los próximos meses, que podría afectar la actividad económica y las cuentas fiscales”.

Además, a diferencia del proceso electoral de 2021, durante esta elección no se observaron retiros significativos de patrimonio ni una reducción en el número de partícipes; por el contrario, ambos continuaron aumentando, agregó.

También refirió que tras la incertidumbre electoral, ya despejada, es razonable esperar que la industria de fondos mutuos retome el dinamismo observado antes de las elecciones.

“Es decir, un ingreso superior a 7,000 nuevos inversionistas en promedio por mes, que es lo que se observaba entre junio de 2025 y febrero de 2026, ritmo que se redujo drásticamente en la etapa final del proceso electoral a aproximadamente 2,700 partícipes mensuales”, dijo Frey.

De otro lado, destacó que el Banco Central de Reserva (BCR) elevó en su reporte de inflación de junio de 2026 su proyección de crecimiento del PBI para este año de 3.2% a 3.4%.

Continuidad

Adicionalmente, refirió que la clasificadora de riesgo soberano Moody’s Investors Service señaló que “el resultado electoral apunta a la continuidad del marco de formulación de políticas en Perú y a un entorno macroeconómico más predecible, lo que respalda la confianza de los inversionistas y un escenario de crecimiento cercano al 3.5% en el corto plazo”.

Por su parte, Antonio Cevallos, gerente general del BBVA Asset Management en Perú, comentó recientemente que “el mercado de fondos mutuos refleja una posición sólida de los inversionistas locales, quienes continúan apostando por el crecimiento de sus patrimonios a pesar de un entorno marcado por la incertidumbre del reciente proceso electoral y la volatilidad de los mercados internacionales”.

Potencial del mercado

Frey destacó que el potencial de crecimiento de la industria de fondos mutuos en el Perú sigue siendo significativo: “En comparación con otros países de la Alianza del Pacífico, la penetración de estos instrumentos aún es reducida”.

Explicó que al cierre de 2025, el Perú contaba con aproximadamente medio millón de inversionistas en fondos mutuos que representan el 1.4% de su población, mientras que Chile registraba cerca de 3.8 millones (18.8% de su población), Colombia 2.7 millones (5.1% de su población) y México más de 16 millones (12.1% de su población).

En cuanto al tamaño de la industria de fondos mutuos en relación con la economía, Frey también destacó el potencial de expansión.

“En el Perú, el patrimonio administrado por los fondos mutuos equivale a alrededor del 5.5% del PBI, por debajo de Colombia (12.9%), México (14.7%) y Chile (28.4%). Estas cifras sugieren que hay un amplio espacio para seguir incorporando nuevos inversionistas y profundizar el mercado de capitales local”, explicó.

“A medida que más personas accedan a productos de inversión formales y aumente la educación financiera, la industria tiene el potencial de continuar creciendo y contribuir al desarrollo del ahorro de largo plazo, la diversificación de las inversiones y una mejor planificación financiera de los hogares”, puntualizó.

Algunas ventajas

Respecto a otros instrumentos de inversión, los fondos mutuos destacan por varias razones, afirma Frey, de la FMP.

Considera que una primera ventaja es la accesibilidad, porque requiere montos mínimos, desde 20 soles o 5 dólares, muy por debajo de lo necesario para armar una cartera diversificada directamente en la Bolsa de Valores de Lima.

La segunda sería la gestión profesional, porque a diferencia de invertir directo en bolsa, el fondo mutuo es gestionado por especialistas que hacen investigación y ajustan la cartera constantemente — el inversionista no necesita conocimiento técnico del mercado–.La tercera es la diversificación instantánea, porque un solo fondo reparte el riesgo entre múltiples instrumentos (bonos, acciones, depósitos), a diferencia de querer comprar acciones individuales en la Bolsa de Valores de Lima, que además no se pueden obtener con montos tan pequeños, afirmó.

La cuarta razón es la liquidez superior a los depósitos a plazo: en vista de que, a diferencia de un depósito a plazo fijo (que penaliza el retiro anticipado), hay fondos mutuos que ofrecen liquidez inmediata o a un día, sin penalidades, explicó.

Finalmente, mencionó que la quinta razón es el mayor potencial de rentabilidad, porque el fondo mutuo puede obtener una mayor rentabilidad esperada (aunque con algo más de riesgo/variabilidad) que el ahorro tradicional, detalla Frey. Quienes deseen invertir en fondos mutuos deben acercarse a una administradora reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Datos

- De acuerdo a datos de la SMV a junio de 2026, los fondos de instrumentos de deuda concentran el 66% del patrimonio administrado de la industria, seguidos por los fondos flexibles (17%) y los fondos de fondos (15%), lo que evidencia un perfil más conservador del inversor peruano, explica Frey.

- 18,787 millones es el patrimonio administrado en los fondos mutuos expresados en dólares.

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