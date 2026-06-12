Fondos mutuos aumentan más de 8% su patrimonio administrado en lo que va del año

Archivo - Perú.- APEC 2024: ¿qué es el APEC y qué economías lo integran? - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El mercado peruano de fondos mutuos mantuvo una evolución positiva durante los primeros cinco meses del 2026, registrando un crecimiento de 8.07% en el patrimonio administrado y de 5.51% en el número de partícipes, informó la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

Según cifras del gremio, al cierre de mayo el patrimonio administrado por los fondos mutuos alcanzó los 63,461 millones de soles, monto que representa un incremento de 21.29% respecto al mismo mes del año anterior.

Medido en dólares, el patrimonio llegó a 18,590 millones de dólares, registrando un crecimiento mensual de 2.63% y alcanzando un nuevo máximo histórico para la industria.

Asimismo, el número de partícipes llegó a 516,989 inversionistas, cifra superior en 0.74% frente a abril y en 16.29% respecto a mayo del 2025.

Predominan fondos de deuda

La Asociación de Administradoras de Fondos del Perú detalló que el 66% del patrimonio administrado corresponde a fondos que invierten en instrumentos de deuda.

Asimismo, señaló que el 43.2% de los fondos mutuos existentes en el mercado corresponde a fondos de fondos.

La oferta total de productos alcanzó los 206 fondos mutuos al cierre de mayo.

Fondos más rentables

En cuanto a rentabilidad, el fondo mutuo más rentable en soles durante los primeros cinco meses del año fue IF Acciones Interfondo, con un rendimiento de 18.90%.

Este mismo producto lideró también los retornos acumulados de los últimos 12 meses, con una rentabilidad de 52.94% en moneda nacional.

Por su parte, el fondo más rentable en dólares durante los últimos 12 meses fue el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF, que registró un rendimiento de 77.97%.

En tanto, Credicorp Acciones Asia encabezó los retornos en dólares durante el 2026, acumulando una rentabilidad de 29.43% al cierre de mayo.

Contexto internacional

La asociación indicó que durante mayo los mercados financieros estuvieron influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que generaron episodios de volatilidad y fluctuaciones en los precios del petróleo.

Asimismo, destacó la resiliencia de la economía estadounidense, cuyos indicadores de actividad, empleo e inflación reforzaron las expectativas de tasas de interés elevadas por un periodo más prolongado.

El gremio también señaló que la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán favoreció una recuperación de los mercados bursátiles globales hacia finales de mayo, mientras que el sector tecnológico continuó liderando el desempeño internacional impulsado por los avances en inteligencia artificial y centros de datos.