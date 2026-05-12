Fondos mutuos en Perú superan los S/ 63,700 millones al cierre de abril y crecen 23.04%

Perú.- Fondos mutuos superaron los S/ 63,700 millones al cierre de abril - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 12 May. (ANDINA) -

El patrimonio administrado por los fondos mutuos en el Perú alcanzó los 63,728 millones de soles al cierre de abril del 2026, lo que representó un crecimiento de 23.04% en los últimos 12 meses y de 2.41% respecto al mes anterior, informó la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

La asociación detalló que el número de partícipes llegó a 513,189 inversionistas, cifra mayor en 0.47% frente a marzo y en 16.82% en comparación con abril del año pasado. Asimismo, la oferta total del mercado alcanzó los 201 fondos mutuos.

Indicó además que el 65.81% de los partícipes invierten en fondos de deuda, mientras que el 43.28% de los productos corresponden a fondos de fondos. Del total de fondos existentes, 51 están denominados en soles y 150 en dólares.

En cuanto a rentabilidad, el fondo IF Acciones Interfondo lideró el rendimiento en soles en lo que va del año con un retorno de 13.83%, y también registró la mayor ganancia en los últimos 12 meses, superando el 50%.

Por su parte, el fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF se mantuvo como el más rentable en dólares en los últimos 12 meses, con un retorno de 70.86%. En tanto, Credicorp Acciones Asia fue el fondo más rentable en dólares en lo que va del 2026, con una ganancia de 15.50%.

La FMP señaló que durante abril los mercados internacionales registraron una mayor volatilidad debido a la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, así como por las fluctuaciones en los precios del petróleo y las expectativas sobre una política monetaria menos restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Asimismo, destacó el buen desempeño de los mercados bursátiles internacionales impulsados por los sólidos resultados corporativos y el dinamismo de las inversiones vinculadas a inteligencia artificial, especialmente en el sector tecnológico.

En el ámbito local, indicó que el mercado estuvo marcado por la incertidumbre política tras las elecciones presidenciales y por un entorno internacional más volátil, situación que generó una ligera presión alcista sobre el tipo de cambio y mayores expectativas inflacionarias.

La asociación recordó que los fondos mutuos permiten inversiones desde 20 soles o cinco dólares y ofrecen alternativas de rentabilidad superiores a las cuentas de ahorro tradicionales y depósitos a plazo. Además, destacó que estos productos cuentan con gestión profesional y disponibilidad de liquidez de manera rápida.

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