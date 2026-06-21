Foro binacional fortalece seguridad regulatoria de industria cosmética en Perú y Bolivia

Andina/El Gremio De Belleza Y Bienestar (Copecoh

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Con el firme objetivo de promover el intercambio de experiencias regulatorias y contribuir al desarrollo competitivo, seguro e innovador de la industria cosmética, el Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) realizó el Foro Binacional de Autoridades entre Perú y Bolivia.

El encuentro reunió a representantes de ambos países, entre ellos el viceministro de Políticas de Industrialización del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua de Bolivia, Gustavo Jáuregui, y la directora general de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud del Perú, Lida Hildebrandt.

Durante la jornada, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la predictibilidad regulatoria y la cooperación técnica para impulsar el comercio y la competitividad del sector cosmético.

Uno de los principales espacios de la agenda estuvo a cargo de la representante de la Digemid, Diana Medina, quien expuso los alcances de las Resoluciones 2310 y 2540 de la Comunidad Andina.

La especialista abordó aspectos vinculado al uso de etiquetas complementarias (stickers), denominaciones genéricas y la lista de ingredientes, aspectos fundamentales para el correcto etiquetado y libre tránsito de productos cosméticos en la región.

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre autoridades regulatorias, compartir experiencias y avanzar en criterios comunes que permitan agilizar los procesos de control y vigilancia sanitaria, favoreciendo así el desarrollo de una industria cosmética más competitiva e integrada.

La clausura estuvo a cargo de Cyntia Ramírez, en representación de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) de Bolivia, y de Ángel Acevedo Villalba, presidente del Gremio Copecoh.

En su intervención, Acevedo reafirmó el compromiso del gremio de continuar promoviendo espacios de diálogo y mesas de trabajo técnicas que contribuyan a la armonización regulatoria en beneficio de las empresas del sector.

Asimismo, destacó que estos esfuerzos permitirán avanzar hacia procesos más eficientes y previsibles, fortaleciendo el desarrollo de la industria cosmética en el ámbito de la Comunidad Andina y generando mayores oportunidades para el comercio entre los países miembros.