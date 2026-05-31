Perú.- Foro del Ceplan identifica gobernanza territorial como pilar para la Amazonía al 2050

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) destacó que la interoperabilidad de datos, la gestión territorial articulada y la seguridad jurídica de los pueblos indígenas constituyen condiciones clave para avanzar hacia un aprovechamiento sostenible de la Amazonía al 2050. Este fue uno de los principales mensajes del XXXIII Foro del Futuro, realizado el 26 de mayo.

El encuentro, denominado “Aprovechamiento sostenible de la Amazonía al 2050”, fue organizado por el Ceplan, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y en colaboración con el Ministerio del Ambiente (Minam) en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica 2026, bajo el lema “Acción local para un impacto global”.

La jornada reunió a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidades públicas, sector privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional con el objetivo de identificar tendencias, desafíos y oportunidades para avanzar hacia un modelo de gestión territorial y desarrollo sostenible que reconozca la diversidad geográfica, cultural y ambiental de la Amazonía, en línea con la visión del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN al 2050).

Durante la inauguración, el presidente del Consejo Directivo del Ceplan, Giofianni Peirano, resaltó los avances del país en gobernanza de datos vinculados a los sistemas administrativos de presupuesto, inversión pública y abastecimiento, los cuales representan el 21% del Presupuesto General de la República para 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF-SIAF Amigable).

Asimismo, señaló que, por primera vez en 30 años, existen condiciones para avanzar hacia la interoperabilidad de estos sistemas y mejorar la provisión de servicios públicos en la Amazonía. Además, destacó el aprovechamiento de productos amazónicos con alto potencial en mercados internacionales, como el cacao, en San Martín, cuyas exportaciones alcanzaron los 166 millones de dólares, según cifras de la Sunat.

Giofianni Peirano también advirtió sobre la creciente expansión de la minería ilegal, actividad que, de acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), generó 11,840 millones de dólares al 2024 y superó los 12,000 millones de dólares al 2025. Señaló que esta economía ilícita favorece el lavado de activos y genera como consecuencia la descapitalización de la institucionalidad local y la cooptación del territorio político.

En ese contexto, recordó que las exportaciones de oro ascendieron a 13,982 millones de dólares (Valor FOB) en el 2024, mientras que entre enero y noviembre de 2025 ascendieron a 20,260 millones de dólares (Valor FOB), según el Banco Central de Reserva del Perú.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Concytec, Sixto Sánchez Calderón, expresó su preocupación por la cercanía del “punto de no retorno” para la sostenibilidad de la Amazonía, según informes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Remarcó la importancia de descentralizar los servicios de ciencia, tecnología e innovación para responder a problemas como la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Asimismo, destacó la necesidad de articular a los gobiernos regionales con universidades, institutos de investigación, empresas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover soluciones pertinentes para cada territorio.

La directora nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del Ceplan, Yiem Ataucusi, presentó datos de la situación actual de la Amazonía, la problemática que enfrenta, las principales tendencias y oportunidades globales y desafíos hacia el 2050 para la gestión territorial y el desarrollo sostenible amazónico.

Indicó que la Amazonía representa un espacio único de diversidad biológica y cultural, con oportunidades asociadas a la creciente demanda de productos amazónicos, recursos forestales y servicios ecosistémicos, entendidos como los beneficios que la naturaleza brinda a las personas.

Ataucusi destacó que, entre 2016 y 2022, la biodiversidad nativa peruana consolidó a la tara como uno de los principales productos agroexportadores, con un valor aproximado de 120 millones de dólares, según cifras de Sunat. No obstante, reconoció que aún persisten retos como la marginación de comunidades nativas y las brechas en servicios públicos que no siempre responden a la realidad cultural de los territorios, y que deben ser atendidos para impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos amazónicos.

Finalmente, Claudia Zuleta del Solar, especialista en desarrollo territorial, resaltó que la bioeconomía amazónica debe construirse con enfoque territorial, integrando conservación, restauración y medios de vida locales, así como salvaguardas sociales y ambientales que reconozcan la diversidad biológica y cultural de la Amazonía.

Entre las principales conclusiones, los participantes coincidieron en la urgencia de mejorar la provisión de servicios públicos adaptados al contexto amazónico, enfrentar las economías ilegales que afectan la gobernanza territorial e impulsar nodos o hubs bioeconómicos estratégicos. Estos espacios permitirían articular investigación aplicada, procesamiento, trazabilidad, servicios logísticos, financiamiento, asistencia técnica y acceso a mercados, de acuerdo con las potencialidades y condiciones de cada territorio.

Las propuestas recogidas en el XXXIII Foro del Futuro serán sistematizadas por el Ceplan y puestas a disposición de las entidades competentes como insumo para la actualización de políticas, planes y proyectos relacionados con la gestión sostenible de la Amazonía. Con ello, el foro reafirma su aporte como espacio de diálogo técnico y construcción de visiones de futuro, en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

(FIN) NDP/CNA