Fortalecen acciones para impulsar acceso a energía y desarrollo en Megantoni y Sepahua

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

En el marco de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada “Mesa Técnica para el desarrollo de los distritos de Megantoni (Cusco) y Sepahua (Ucayali)”, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ratificó su compromiso de impulsar acciones concretas orientadas a cerrar brechas de acceso a servicios básicos y promover el desarrollo integral de las poblaciones del Bajo Urubamba.

La reunión contó con la participación de la viceministra de Electricidad del Minem, Rommy Manyari; el director general de Electricidad, Adrián Zapata; así como representantes de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MINEM.Como parte de los acuerdos adoptados, el Minem ejecutará el proyecto denominado “Creación del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en Zonas Rurales en SER Sepahua, distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali”, el cual contempla una inversión que supera los S/ 49 millones.Esta intervención permitirá llevar energía eléctrica a 55 localidades rurales, beneficiando aproximadamente a 2,100 usuarios y 8,623 habitantes del distrito de Sepahua, contribuyendo al cierre de brechas históricas de acceso al servicio eléctrico y generando mejores oportunidades para el desarrollo social y económico de la población.Asimismo, en el marco de la Resolución Ministerial N.° 379-2025-MINEM/DM, y a través de la empresa Electro Sur Este S.A.A., se continuará implementando medidas orientadas a superar el déficit energético existente en la zona, entre ellas el alquiler del terreno para la futura infraestructura energética, el inicio de la gestión ambiental y el acondicionamiento del terreno mediante la elaboración de los términos de referencia correspondientes.De igual manera, se realizó una visita técnica conjunta al terreno, con participación del jefe de la Comunidad Nativa Camisea, representantes del Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU) y de Electro Sur Este S.A.A., con el objetivo de articular esfuerzos y acelerar la implementación de las acciones previstas.Adicionalmente, la Gerencia Regional de Energía y Minas de Cusco y el Minem efectuará una evaluación conjunta respecto al pedido de interconexión del Sistema Eléctrico Rural Bajo Urubamba al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), para lo cual sostendrán una reunión de trabajo el miércoles 27 de mayo.Con estas acciones, el Gobierno reafirma su voluntad de fortalecer la presencia del Estado en el Bajo Urubamba, promoviendo el acceso universal a la energía eléctrica, el diálogo territorial y el desarrollo sostenible de las comunidades de Megantoni y Sepahua.