Fortalecen conocimientos sobre minería moderna, responsable y transparente

Edición XXVI del Taller de Réplica Minera en la Universidad César Vallejo, en su sede de Lima Norte (Los Olivos). - Andina/Cortesía

Lima 12 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) desarrolló la edición XXVI del Taller de Réplica Minera en la Universidad César Vallejo, en su sede de Lima Norte (Los Olivos), con la finalidad de involucrar a los estudiantes con el sector minero, y fortalecer su rol como potenciales voceros de una minería moderna, responsable y transparente.

La Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera (DSAM), organizadora del evento, indicó que

los talleres cubren aspectos clave como la relación entre minería, sostenibilidad ambiental, y el respeto a las comunidades, además de los beneficios económicos y el desarrollo que aporta el sector. También se discuten temas técnicos y habilidades blandas.

“Los 46 participantes, jóvenes estudiantes de las carreras profesionales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química, fueron informados y capacitados en minería formal para convertirse en promotores de una minería responsable”, remarcó Mayra Figueroa, directora de la DSAM.

Acotó que la actividad fue solicitada por Johana Pujay Estela, estudiante de Ingeniería Ambiental de esa casa de estudios y miembro de la Comunidad de Promotores del Programa de Integración Minera (PIM) desde el 2023.

Durante el desarrollo del taller, los estudiantes, principalmente de 4º y 5º ciclo, manifestaron su interés en ampliar sus conocimientos sobre procesos mineros, fiscalización ambiental, monitoreo, gestión de residuos sólidos y legislación ambiental.

Asimismo, mostraron interés por comprender a mayor detalle la actividad minera y el rol de su carrera dentro del sector.

Cabe precisar que los estudiantes participantes recibirán una constancia digital a nombre del Ministerio de Energía y Minas (Minem).