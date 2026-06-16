Fortalecen estrategia contra trabajo infantil con protocolo de coordinación intersectorial

Andina/Cortesía

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el trabajo infantil y agilizar la respuesta del Estado frente a estos casos, el Ejecutivo puso en marcha el Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, una herramienta que establece mecanismos de coordinación directa entre ministerios y organismos fiscalizadores.

La medida se implementa en un contexto favorable para el país. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la tasa de trabajo infantil en el Perú se redujo de 8.8 % en 2024 a 7.7 % en 2025, resultado atribuido a una estrategia articulada liderada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“Este protocolo permitirá mejorar la articulación entre las distintas entidades del Estado para atender casos de trabajo infantil de manera más rápida y efectiva. El objetivo principal será identificar y brindar protección oportuna a los niños y adolescentes que se encuentren expuestos a actividades laborales que vulneren sus derechos fundamentales”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González.

Como ente rector en la materia, el MTPE impulsa una estrategia integral orientada a la erradicación del trabajo infantil, basada en cuatro ejes de intervención.

El primero es la prevención, mediante la capacitación de operadores regionales y locales, la elaboración de mapas de vulnerabilidad para identificar zonas críticas y el desarrollo de campañas de sensibilización.

El segundo eje comprende la fiscalización y detección oportuna de casos, labor que se realiza de manera focalizada a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Cuando se detectan situaciones de flagrancia, se activan mecanismos de coordinación con el Ministerio Público.

La tercera etapa está orientada a la restitución de derechos. Tras el retiro del menor de la actividad laboral, el MTPE coordina con el Ministerio de Educación para garantizar su retorno y permanencia en el sistema educativo.

Finalmente, la estrategia contempla acciones de seguimiento y reintegración familiar. Para ello, se realiza un monitoreo posterior a la intervención considerando variables como sexo, edad y pertenencia étnica, con el propósito de evitar la reincidencia.

Canales de atención

El Estado mantiene diversos canales gratuitos y confidenciales para reportar situaciones de trabajo infantil o explotación de menores.

Los ciudadanos pueden presentar alertas a través de la Línea 1819 del MTPE, que brinda orientación legal y psicológica; mediante el portal web de Sunafil; por la aplicación móvil SOS Alerta contra el Trabajo Infantil; o acudiendo a las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (Demuna) y a las oficinas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

(FIN) NDP / JAM