Fortalecerán capacidades en ciberseguridad y transformación digital en la Comunidad Andina

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4), que es implementado por Autoridad de Sistemas de Información de Estonia y es financiado por la Unión Europea, suscribieron un convenio interinstitucional para fortalecer la cooperación regional en materia de ciberseguridad, transformación digital y desarrollo de capacidades tecnológicas en beneficio de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

El convenio fue suscrito por el Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, y el vicepresidente de LAC4, César Moliné Rodríguez, en la sede de la Secretaría General de la CAN, en Lima.

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El acuerdo establece un marco de colaboración para promover iniciativas conjuntas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades cibernéticas, el desarrollo de talento digital, la sensibilización y formación en ciberseguridad, así como el intercambio de buenas prácticas y experiencias en gobernanza digital y conducta responsable en el ciberespacio.

Asimismo, contempla la organización de cursos, conferencias, programas de capacitación, actividades académicas y acciones de cooperación técnica orientadas a contribuir al desarrollo de la Agenda Digital Andina y al fortalecimiento del ecosistema digital de la subregión andina.

El Secretario General de la Comunidad Andina destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional para acompañar a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas de la subregión en los desafíos de la economía digital.

“Los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el principal tejido productivo de los países andinos y desempeñan un papel fundamental en la generación de empleo, innovación y desarrollo. En un contexto de creciente transformación digital, resulta indispensable fortalecer sus capacidades en ciberseguridad para garantizar entornos confiables, competitivos y sostenibles”, refirió.

Por su parte, César Moliné, vicepresidente de LAC4, destacó que “la firma de este Memorando de Entendimiento representa mucho más que un acuerdo interinstitucional. Es una señal clara de voluntad política, de visión regional y de compromiso compartido con una transformación digital segura, confiable y resiliente”.

Asimismo, señaló que “desde LAC4 valoramos profundamente esta alianza con la Comunidad Andina, porque nos permite avanzar hacia una agenda común de fortalecimiento de capacidades, intercambio de buenas prácticas, cooperación técnica y construcción de confianza entre nuestros países”.

La Agenda Digital Andina, impulsada por los países andinos, busca consolidar sociedades más integradas, innovadoras y preparadas para los desafíos de la transformación digital, promoviendo el desarrollo sostenible, la conectividad, la economía digital y el fortalecimiento del talento digital en la subregión.

Con este acuerdo, la Comunidad Andina y LAC4 reafirman su compromiso de continuar promoviendo acciones coordinadas que contribuyan al fortalecimiento de un ciberespacio libre, abierto, seguro, estable e interoperable, en beneficio de los más de 116 millones de ciudadanos andinos.

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