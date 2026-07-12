GASTROMAQ 2026 congregó 20,000 visitantes y reafirmó dinamismo de sector gastronómico

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

Más de 20,000 visitantes especializados participaron en GASTROMAQ 2026, por lo que la feria se consolidó como un punto de encuentro comercial para la industria gastronómica, hotelera y de bebidas del Perú.

Durante cuatro días, empresarios, inversionistas, chefs, hoteleros, bartenders, distribuidores y emprendedores recorrieron la Villa Complejo Ferial para conocer las últimas innovaciones tecnológicas, concretar alianzas comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio.

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La edición 2026 reunió a más de 250 marcas nacionales e internacionales, que exhibieron maquinaria, equipamiento, insumos, soluciones tecnológicas y servicios para un sector que continúa mostrando un crecimiento sostenido impulsado por la recuperación del turismo, el aumento del consumo fuera del hogar y la expansión de nuevos emprendimientos gastronómicos.

Uno de los espacios con mayor afluencia fue Gastro Drinks 2026, donde más de 60 marcas presentaron novedades en vinos, piscos, whiskies, vodkas, cervezas artesanales, kombuchas, sidras y bebidas Ready to Drink (RTD). El nuevo Salón de Catas registró una importante participación de compradores y visitantes interesados en conocer productos premium y tendencias del mercado.

"Esta edición superó nuestras expectativas por la calidad del visitante y el interés generado entre empresas nacionales e internacionales. GASTROMAQ se consolida como una plataforma que impulsa inversiones, promueve la innovación y fortalece la competitividad de toda la cadena gastronómica y hotelera", destacó Christian Dancourt, gerente general de GASTROMAQ.

Durante la feria se desarrollaron demostraciones culinarias, conferencias especializadas, ruedas de negocios, lanzamientos de productos y presentaciones tecnológicas que permitieron fortalecer el intercambio comercial entre proveedores y compradores provenientes de distintas regiones del país.

El encuentro también congregó a empresarios vinculados al turismo, la hotelería y la industria de alimentos y bebidas, sectores que mantienen una perspectiva favorable gracias al crecimiento de la demanda turística y la apertura de nuevos establecimientos a nivel nacional.

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