GASTROMAQ 2026 consolida al Perú como punto de encuentro de empresas del sector Horeca

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Tras su inauguración este 8 de julio, GASTROMAQ 2026 reúne a empresarios, inversionistas, fabricantes, distribuidores, chefs, bartenders, hoteleros, operadores turísticos, emprendedores y profesionales de toda la cadena de valor del sector de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (Horeca), por lo que se consolida como el principal encuentro anual del sector en el Perú.

“GASTROMAQ se ha consolidado como el espacio donde se generan oportunidades reales para el crecimiento del sector Horeca. Esta feria impulsa la innovación, fortalece los negocios y reafirma el liderazgo del Perú como un referente para la industria en la región”, señaló Adrián Gechelin, director gerente de Ferias en Perú

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“La gastronomía peruana continúa siendo un motor de desarrollo para el país y eventos como GASTROMAQ permiten acercar tecnología, conocimiento e innovación a miles de emprendedores y empresarios que siguen apostando por este sector”, destacó Máximo San Román, fundador del Grupo Nova.

Asimismo, Alina San Román, gerente de Nova Escuela, resaltó el valor de la capacitación y el intercambio de experiencias en el rubro al indicar que GASTROMAQ representa una gran oportunidad para que estudiantes, profesionales y empresarios conozcan las nuevas tendencias del mercado, compartan conocimientos y sigan elevando el nivel de la industria gastronómica y hotelera.

Durante estos cuatro días, la feria reunirá a más de 250 marcas nacionales e internacionales, que presentan maquinaria especializada, equipamiento, tecnología, insumos, soluciones digitales, productos y servicios dirigidos a fortalecer la competitividad de una industria que continúa impulsando el crecimiento económico y el empleo en el país.

El evento congrega a empresarios, inversionistas, fabricantes, distribuidores, chefs, bartenders, hoteleros, operadores turísticos, emprendedores y profesionales de toda la cadena de valor, consolidándose como la principal plataforma para generar alianzas comerciales, conocer innovaciones tecnológicas y descubrir las tendencias que marcarán el futuro del sector.

Uno de los principales atractivos de esta edición es Gastro Drinks 2026, la feria internacional de bebidas más importante del Perú, que reúne a más de 60 marcas nacionales e internacionales con una amplia oferta de vinos, piscos, whiskies, vodkas, cervezas artesanales, kombuchas, sidras, bebidas Ready to Drink y otras categorías en crecimiento.

La programación incluye degustaciones, catas especializadas, lanzamientos de productos, demostraciones en vivo, conferencias, capacitaciones, exhibiciones gastronómicas y el nuevo Salón de Catas, diseñado para acercar a compradores y visitantes a experiencias guiadas por expertos nacionales e internacionales.

Además de convertirse en una vitrina comercial para grandes empresas, GASTROMAQ representa una oportunidad para pequeñas y medianas empresas, emprendedores y nuevos proveedores que buscan ampliar su red de contactos y acceder a nuevos mercados en una industria que mantiene un importante dinamismo gracias al crecimiento del turismo, la gastronomía y la hotelería.

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