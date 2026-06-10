Generación de energía solar crece en Perú: se incrementa en más de 150% en marzo de 2026

Andina/Cortesía

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Electricidad (DGE), informó que la generación de energía eléctrica mediante tecnología solar registró un crecimiento de 151% en marzo del 2026 respecto al mismo mes del año anterior, consolidándose como una de las principales impulsoras del incremento de la producción eléctrica nacional.

Según el informe técnico denominado “Principales Indicadores del Sector Eléctrico a Nivel Nacional”, la producción solar alcanzó los 288 gigavatios hora (GWh) durante el tercer mes de 2026, superando ampliamente los 115 GWh registrados en marzo de 2025 y evidenciando el creciente aporte de esta tecnología a la diversificación de la matriz energética peruana.En conjunto con la energía eólica, el bagazo y el biogás, las energías renovables no convencionales generaron 676 GWh, volumen que representa el 12 % de toda la producción eléctrica nacional.

El reporte señala que la generación eólica alcanzó los 330 GWh durante marzo del presente año, reafirmando la importancia de las fuentes renovables en el abastecimiento energético del país y en el proceso de transición hacia una matriz más sostenible y competitiva.En este contexto, la producción nacional de energía eléctrica, incluyendo los sistemas aislados, llegó a 5,790 GWh en marzo del 2026, cifra superior en 2.1 % respecto al mismo mes del año anterior.La generación hidráulica mantuvo su liderazgodentro de la matriz eléctrica nacional con una producción de 3,345 GWh, equivalente al 58% del total generado. Por su parte, la generación térmica alcanzó los 1,826 GWh, representando el 31% de la producción nacional y contribuyendo a garantizar la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico.Asimismo, los especialistas de la DGE señalaron que la producción acumulada de energía eléctrica durante el primer trimestre del 2026 sumó 16,865 GWh, lo que significó un crecimiento de 3.2% respecto al mismo periodo del año anterior.El Minem afrimó que continúa promoviendo el desarrollo de proyectos de generación con recursos energéticos renovables y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional, con el objetivo de garantizar un suministro seguro, eficiente y sostenible para beneficio de la población y las actividades productivas del país.