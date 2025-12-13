Germán Boza Pró es designado presidente ejecutivo del Banco de la Nación

Fachada de la sede principal del Banco de la Nación, en el distrito de San Borja. - Andina/Archivo

Lima 14 Dic. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo designó a Germán Alfredo Boza Pró como presidente Ejecutivo del Banco de la Nación, mediante la Resolución Suprema 050-2025-EF.

Mediante la resolución, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario OficialEl Peruano, se acepta la renuncia presentada por José Ricardo Stok Capella al puesto de presidente ejecutivo del Banco de la Nación, y se le da las gracias por los servicios prestados.

El Banco de la Nación, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el brazo financiero del Estado peruano.

Su misión es gestionar los fondos públicos, administrar las cuentas del tesoro público y, además, promover la inclusión financiera y la bancarización de la población, sobre todo en zonas remotas, con servicios financieros a ciudadanos, empleados públicos y pensionistas, con una gestión autosostenible y rentables.

La norma lleva la firma del presidente de la república, José Jerí, y es refrendada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.