¿Por qué gestionar información de forma desordenada puede ser caro para una empresa?

Andina

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) viene fortaleciendo sus mecanismos de control mediante cruces automatizados de datos y trazabilidad en tiempo real, lo que permite detectar inconsistencias en ventas, compras y declaraciones con mayor rapidez. Esto incrementa la exposición de las empresas a observaciones, multas y reparos tributarios.

En este escenario, el cumplimiento ya no se limita a emitir comprobantes electrónicos o estar formalmente registrado. “La informalidad ya no es únicamente operar fuera del sistema, también es gestionar la información de forma desordenada. Vemos empresas que emiten comprobantes electrónicos, pero llevan su contabilidad en hojas de cálculo o con sistemas desconectados, lo que genera inconsistencias frente a la Sunat”, explica Rigoberto Caballero, country manager de Defontana en Perú.

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Errores como duplicidad de registros, omisión de ingresos, falta de conciliación bancaria o diferencias entre lo facturado y lo declarado son cada vez más detectables y pueden derivar en sanciones si no se corrigen a tiempo. “Cuando no existe integración entre las áreas contables, financieras y operativas, se pierde trazabilidad. Y esa falta de orden es precisamente lo que activa alertas en los sistemas de fiscalización”, señala Caballero.

A diferencia de la informalidad tradicional, la llamada informalidad digital suele manifestarse en el uso de Excel como herramienta principal, sistemas que no se integran entre sí o registros manuales que no dialogan con la operación real del negocio.

Con la masificación de la facturación electrónica y el reporte casi en tiempo real, cualquier inconsistencia puede ser detectada rápidamente, reduciendo el margen de corrección de las empresas.

Ante este contexto, cada vez más empresas están apostando por soluciones de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que integran en una sola plataforma las áreas contables, financieras, comerciales y operativas. Este tipo de herramientas permite automatizar procesos, centralizar la información y reducir errores que pueden derivar en observaciones tributarias.

“Hoy ya no basta con digitalizar documentos. Las empresas necesitan sistemas ERP que integren toda la operación del negocio y permitan tener trazabilidad de la información en tiempo real. Esa visibilidad es clave para reducir contingencias frente a la Sunat”, sostiene el vocero de Defontana.

¿Cómo reducir riesgos?

Entre las acciones básicas que pueden implementar las empresas para mejorar su gestión y reducir riesgos tributarios, el especialista de Defontana destaca:

- Registrar todas las ventas, incluso las realizadas por redes sociales- Separar las finanzas personales de las del negocio- Emitir comprobantes electrónicos de forma constante- Llevar control de ingresos y egresos- Utilizar medios de pago que permitan trazabilidad- Centralizar la información en una plataforma ERP integrada

“Muchas contingencias no surgen por intención de evasión, sino por desorden en la gestión. Cuando no hay claridad sobre cuánto se vende o se gana, cumplir con la Sunat se vuelve complejo”, concluye Caballero.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });