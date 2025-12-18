Gobierno adjudica Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Maldonado

Vista del proyecto del PTAR Puerto Maldonado. - Andina/Cortesía

Lima 19 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adjudicó el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Maldonado (PTAR Puerto Maldonado), que permitirá tratar el 100 % de las aguas residuales generadas en la ciudad, beneficiando a más de 190,000 personas.

Esta infraestructura marca un hito en el cierre de brechas de saneamiento y en la mejora de las condiciones de vida de la población de Madre de Dios, al constituirse en la primera planta de tratamiento de aguas residuales que se desarrollará en la selva peruana bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP).

El proyecto, adjudicado al Consorcio Saneamiento Puerto Maldonado, permitirá el tratamiento adecuado de las aguas residuales de la ciudad, contribuyendo a la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios.

Asimismo, tendrá un impacto positivo directo en la salud pública al reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico, como la diarrea y el cólera.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó el éxito de la adjudicación y la confianza del sector privado en el país y, especialmente, en una región que durante años esperó una solución concreta para mejorar la vida de su población.

“Este proyecto tiene un profundo significado social, porque invertir en saneamiento es cuidar la salud de las personas, es prevenir enfermedades, es dar dignidad a los hogares y abrir mejores oportunidades para toda la comunidad”,señaló la titular del MEF.

El proyecto, valorizado en más de 150 millones de dólares, comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema por un periodo de concesión de 24 años.

También incluye la instalación y rehabilitación de 192 kilómetros de redes primarias y secundarias de alcantarillado, la ampliación en 20,000 conexiones domiciliarias a la red de desagüe, la implementación de cámaras de bombeo con sus respectivas líneas de impulsión y el cierre de infraestructura obsoleta.

Además, el concesionario brindará soporte técnico a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de Agua Potable Y Alcantarillado de Tambopata (EPS EMAPAT S.A.), fortaleciendo la gestión del servicio y asegurando el cumplimiento de estándares ambientales.

A su turno, el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, señaló que la adjudicación de la PTAR Puerto Maldonado constituye un hito histórico, ya que no solo mejora el saneamiento urbano, sino que protege la Amazonía y reduce riesgos para la salud de miles de familias.

En esa línea, la ministra Denisse Miralles subrayó que

“las plantas de tratamiento de aguas residuales y saneamiento no son solo una obra de infraestructura, sino una política de prevención, equidad y justicia social con los territorios y las regiones del país”.

Asimismo, saludó la decisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de apostar por el mecanismo de APP para ampliar y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, como parte de una estrategia integral para cerrar brechas históricas, porque permite asegurar financiamiento, operación y mantenimiento sin presionar las finanzas públicas.

El acto de adjudicación, también, contó con la participaron viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes Bravo, quien resaltó la relevancia del proyecto para su sector y para la región de Madre de Dios.

Con esta adjudicación, el Gobierno reafirma su compromiso con una infraestructura que pone a las personas en el centro, genera un impacto social tangible y establece un precedente para el desarrollo de proyectos de saneamiento sostenible en la Amazonía peruana.