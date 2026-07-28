Gobierno anuncia que elevará la remuneración mínima vital a S/ 1,300 mensuales

Archivo - Perú.- Gobierno anuncia que elevará la remuneración mínima vital a S/ 1,300 - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció hoy que su gobierno elevará la remuneración mínima vital (RMV) a 1,300 soles como parte de las medidas orientadas a mejorar los ingresos de los trabajadores.

Durante su mensaje ante el Congreso de la República, tras juramentar el cargo de mandataria, señaló que su gestión reactivará los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa.

"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles", manifestó.

La jefa de Estado precisó que este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas.

Explicó que esta medida busca ayudar a las mypes a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar de manera responsable el mayor costo laboral derivado del aumento de la remuneración mínima.

Asimismo, afirmó que el objetivo de su administración es impulsar mejores salarios, pero también promover empresas sostenibles y una mayor generación de empleo formal.

"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", enfatizó.

(FIN) JAM