Gobierno aprueba aumento económico para personal del Servicio Militar Acuartelado

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó los nuevos montos de la asignación económica mensual para el personal que presta el Servicio Militar Acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-EF, publicado en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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La norma dispone que losintegrantes de la tropa regularrecibirán asignaciones que van desde 384 soles para soldados, grumetes y avioneros, hasta 547.50 para sargentos de primera, cabos de primera y sus equivalentes en las tres instituciones armadas.

Asimismo, el decreto fija losmontos para el personal que continúa en servicio mediante reenganche. En el quinto reenganche, por ejemplo, la asignación mensual alcanzará los 1,203 soles para sargentos de primera y equivalentes, 1,081.50 para sargentos de segunda y 961.50 para cabos y marineros.

La disposición también encarga alMinisterio de Economía y Finanzasactualizar de oficio los nuevos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a fin de viabilizar su aplicación.

El financiamiento de la medida se realizará con cargo al presupuesto institucional de las unidades ejecutoras del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Además, el decreto deroga la norma vigente desde 2012 que regulaba estas asignaciones.

La aprobación de los nuevos montos se sustenta en la Ley N.° 32590, que autorizó incrementar la asignación económica mensual del personal que presta el Servicio Militar Acuarteladoa partir de junio del año fiscal 2026, a propuesta delMinisterio de Defensa.

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