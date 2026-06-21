Gobierno aprueba entrega de 2,500 bonos para alquiler de viviendas para emergencias

Archivo - Beneficiaria del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). - Andina/Difusión - Archivo

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la entrega de 2541 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a familias cuyas casas quedaron colapsadas o inhabitables, en el marco de las declaratorias de estado de emergencia por precipitaciones intensas.

Las regiones con mayor número de bonos convocados son Huancavelica, con 450; Piura, con 446; Ica, con 220; Huánuco, con 196; Cusco, con 193; Loreto, con 175, y Ayacucho, con 161, evidenciando el impacto de las lluvias en diversas zonas del territorio nacional y la necesidad de una respuesta rápida para proteger a las familias afectadas.

“Desde el sector venimos trabajando de manera permanente para brindar una respuesta rápida a las familias afectadas por las lluvias y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones de prevención ante los escenarios climáticos que podrían presentarse en los próximos meses”,señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Este subsidio consiste en la entrega mensual de 500 soles durante un periodo de hasta 24 meses, permitiendo que las familias damnificadas alquilen una vivienda segura mientras superan la emergencia.

La medida garantiza una atención inmediata y evita que niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad permanezcan expuestos a condiciones de riesgo.

Como parte de las acciones impulsadas por el sector, el MVCS ha fortalecido y optimizado los procedimientos técnicos para la atención de emergencias, incorporando medidas de simplificación administrativa y mejoras operativas que permiten acelerar la identificación de familias damnificadas, la evaluación de viviendas afectadas, la validación de información en campo y el desembolso del subsidio a través del Banco de la Nación.

Cabe señalar que,en lo que va del 2026, el Ministerio de Vivienda ha realizado 19 convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias,reafirmando su compromiso de atender oportunamente a la población afectada por las lluvias intensas y fortalecer las acciones de preparación y respuesta frente a posibles emergencias asociadas a eventos climáticos.