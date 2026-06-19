Gobierno aprueba estrategia para competitividad digital en mercados de abasto minoristas

Andina/Verónica Calderón

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó la Estrategia Nacional para la Competitividad Digital de los Mercados de Abasto Minoristas denominada “Fortalece Tu Mercado”, con el objetivo de promover la adopción de herramientas digitales que contribuyan a mejorar la competitividad y productividad de estos espacios comerciales.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527380-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 00178-2026-PRODUCE, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

-Superávit comercial se sextuplicó desde 2019 a la fecha y suma más de US$ 43,000 millones

La norma también aprueba el instrumento de medición denominado “Termómetro de Competitividad Digital de los Mercados de Abasto Minoristas”, que permitirá evaluar el avance de la estrategia.

Según la resolución, la iniciativa se enmarca en laPolítica Nacional de Transformación Digital al 2030y en la línea prioritaria “Mype digital”, impulsada porProducepara fomentar la incorporación de tecnologías digitales en las unidades de negocio y fortalecer sus capacidades de gestión y comercialización.

Produce señala quela estrategia forma parte de los esfuerzos orientados a promover la digitalización y modernización de los mercados de abasto minoristas, al contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de apoyo productivo y comercial en estos establecimientos.

La implementación de la estrategia estará a cargo de las dependencias y programas del ministerio vinculados a la materia, los cuales deberán adecuar sus instrumentos y servicios para garantizar su desarrollo. Asimismo, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio será responsable de realizar el seguimiento y monitoreo de su ejecución.

Por su parte, la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización tendrá a su cargo la implementación del “Termómetro de Competitividad Digital de los Mercados de Abasto Minoristas”, así como la facultad de efectuar modificaciones a dicho instrumento de medición mediante resolución directoral.

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