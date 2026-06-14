Gobierno aprueba Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050

Andina/El Agua Potable Es Vital Para El

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó hoy la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2026-VIVIENDA, en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma señala que la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, se constituye como el instrumento rector para alinear estratégicamente la intervención del Estado en los tres niveles de gobierno.

La finalidad es atender el problema públicorelativo al limitado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura que afectan a la población, el cual genera:

i) alta prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) que afectan la salud y el desarrollo infantil temprano.

También,

ii) una pérdida sustantiva de recursos económicos debido a la baja productividad laboral y; iii) degradación de servicios ecosistémicos, convirtiéndose en un motor de exclusión y pobreza multidimensional.

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 es de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno y para los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento.

Las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias, asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.

La conducción de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 se implementa a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y otros instrumentos sectoriales, conforme a la normativa multisectorial correspondiente.

La implementación de los objetivos prioritarios, servicios y actividades operativas de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 está a cargo de las entidades señaladas en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, conforme a sus funciones y competencias.

Las entidades antes indicadas coordinan con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la implementación progresiva de los servicios, actividades operativas y otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la citada Política Nacional Multisectorial.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento, tiene a su cargo el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050.

Las entidades indicadas en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, brindan oportunamente información al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el fin de realizar el seguimiento, evaluación y reporte de cumplimiento de la referida Política.

La implementación de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

En las disposiciones complementarias finales, se establece que las entidades involucradas en la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 adecúan progresivamente sus instrumentos de planeamiento a lo establecido en dicha Política Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adecua la normativa e instrumentos sectoriales, aplicable a los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento para la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050.

Posteriormente, los prestadores conforme a su ámbito de responsabilidad adecúan gradualmente sus instrumentos sectoriales para la implementación de dicha Política Nacional.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento modifica, mediante Resolución Ministerial, las fichas técnicas de los indicadores de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, así como los elementos de las fichas de servicios, de acuerdo con lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el cual brinda asistencia técnica en la metodología requerida para la modificación de las fichas técnicas.

Dicha aprobación debe contar con la opinión técnica favorable del CEPLAN.

Finalmente, se deroga el Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Saneamiento.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar.