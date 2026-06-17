Gobierno aprueba reglamento para impulsar industrialización y exportación de la papa

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.° 31920, Ley que promueve la industrialización del cultivo de la papa, con el objetivo de impulsar la transformación de este producto en bienes de mayor valor agregado, fortalecer su competitividad y generar mayores ingresos para los productores del país.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526649-2" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 005-2026-MIDAGRI, publicado en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano. El reglamento consta de 7 títulos, 17 artículos y 3 disposiciones complementarias finales.

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Lanorma busca promover la actividad agroindustrial vinculada a la papa, fomentando la elaboración de productos derivados para distintos mercados, así como su exportación. Asimismo, apunta a fortalecer el encadenamiento productivo, contribuir a la diversificación económica y reducir la pobreza en las zonas rurales.

El reglamento establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)liderará la implementación de las acciones previstas, promoviendo la articulación comercial de la cadena productiva e incorporando metas específicas para la industrialización de la papa en el Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial (Compeagro).

También participan entidades como el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que impulsará programas de investigación y transferencia tecnológica, y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), encargado de las normas sanitarias e inocuidad aplicables a la producción y procesamiento del cultivo.

Entre las medidas previstas figura la promoción de la transformación de la papa en productos de mayor valor agregado, como hojuelas, chips, puré instantáneo, almidones y otros derivados.Además, se contempla la articulación de la producción con cadenas de agroexportación, gastronomía y comercialización a gran escala.

La norma dispone que elMidagri fomente proyectos piloto y planes de industrialización mediante convocatorias públicasque permitan cofinanciar la adquisición de maquinaria y brindar capacitación técnica a los productores. Asimismo, promueve la conformación de cooperativas, consorcios rurales y otros mecanismos asociativos que faciliten el acceso a mercados y financiamiento.

En materia de asistencia técnica,se priorizará a las organizaciones de agricultura familiar interesadas en incorporarse a cadenas agroindustriales. El reglamento también impulsa el uso de semillas certificadas y prevé líneas de crédito y fondos de garantía para semilleristas, con el fin de mejorar la calidad genética y sanitaria de la producción.

Otro de los ejes centrales es el acceso alfinanciamiento. Para ello, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), en coordinación con el Midagri,podrá estructurar líneas de crédito de mediano y largo plazo para proyectos de industrialización. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluará mecanismos como incentivos tributarios y garantías, conforme al marco legal vigente.

El reglamento incorpora criterios de sostenibilidad ambiental al promover el uso eficiente del agua, la reducción de agroquímicos, la gestión adecuada de residuos y la conservación de variedades nativas de papa. También prevé campañas para impulsar el consumo de productos derivados y acciones orientadas a identificar y ampliar mercados nacionales e internacionales para la cadena productiva.

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