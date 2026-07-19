Gobierno atendió casi 1,100 emergencias viales en lo que va del año

Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

Un total de 1,091 emergencias viales provocadas por lluvias intensas, huaicos, derrumbes y otros fenómenos naturales se registraron entre el 1 de enero y el 17 de julio de este año en la Red Vial Nacional concesionada y no concesionada de 24 departamentos del país.

Frente a esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desplegó una respuesta inmediata que permitió restablecer el tránsito en el 91.2% de las vías afectadas, con lo que garantizó la conectividad y reujo el impacto sobre miles de usuarios.

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Durante este periodo, el sector ejecutó trabajos de limpieza de derrumbes, retiro de huaicos, rehabilitación de plataformas, estabilización de taludes y otras intervenciones de emergencia para recuperar la transitabilidad en los tramos afectados. Como resultado de estas acciones, 995 vías volvieron a estar operativas, mientras continúan las labores en 95 vías con tránsito restringido y una con tránsito interrumpido, con el objetivo de restablecer plenamente la circulación.

Del total de emergencias registradas, 352 correspondieron a erosión de plataforma, 223 a derrumbes, 122 a huaicos y 394 a otros fenómenos hidrológicos, lo que refleja el impacto de las intensas precipitaciones sobre la infraestructura vial del país. Las regiones con mayor número de incidencias fueron Huánuco (116), Cajamarca (109), Piura (108), Amazonas (79), Cusco (78), Ayacucho (73) y Pasco (72).

En apoyo a los gobiernos regionales y locales, el MTC, a través de Provías Descentralizado, destinó 247,371 galones de combustible, con una inversión superior a 5.27 millones de soles, para atender 530 emergencias en vías departamentales y vecinales, lo que facilitó la operación de maquinaria pesada y la recuperación del tránsito en las zonas afectadas.

Para atender las emergencias en la red nacional no concesionada, Provías Nacional mantiene operativas sus 19 Unidades Zonales y dispone de 382 equipos de maquinaria pesada distribuidos estratégicamente en todo el país, entre excavadoras, cargadores frontales, tractores, motoniveladoras y volquetes. Asimismo, cuenta con 38 contratos de conservación vial, que permiten movilizar rápidamente personal técnico y equipos especializados para reducir los tiempos de respuesta y recuperar la conectividad.

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