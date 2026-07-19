Gobierno autoriza emisión de bonos soberanos por S/ 1,260 millones

Archivo - Perú.- MEF afianza la reforma del Régimen de Garantía Mobiliaria: estas son las modificaciones - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó la emisión interna de bonos soberanos hasta por 1,260 millones de soles para financiar proyectos de inversión pública, intervenciones de reconstrucción y otras obras ejecutadas por entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades.

La medida fue oficializada hoy mediante la publicación de la Ley N.° 32732 en la separata de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano. Dicha norma aprueba, principalmente, un crédito suplementario para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y la transición democrática, además de autorizar la referida operación de endeudamiento interno.

La ley precisa que estas emisiones deberán sujetarse a las disposiciones del Reglamento del Programa de Creadores de Mercado y del Reglamento de Bonos Soberanos vigentes, que regulan las colocaciones de deuda pública en el mercado local.

Asimismo, establece queel Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumirá el pago del servicio de la deuda derivada de esta operación, incluyendo amortización, intereses, comisiones y demás gastos, con cargo a los recursos destinados al servicio de la deuda pública.

La ley también señala queesta emisión de bonos soberanos no será contabilizada dentro de los montos máximos autorizados para las operaciones de endeudamiento interno establecidos en la Ley de Endeudamiento2026.

Finalmente, dispone queel MEF deberá informar a la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la Contraloría General de la República sobre la emisión realizada dentro de los 30 días posteriores a la culminación de la operación de endeudamiento.

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