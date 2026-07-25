Gobierno autoriza transferencia de más de S/ 15 millones a diversos gobiernos locales

Andina

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 por más de 15 millones de soles (S/ 15 739 4256) a favor de diversos gobiernos locales para financiar gastos asociados a la reactivación de la economía.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Supremo Nº 153-2026-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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La norma también precisa que los los gastos asociados a la reactivación de la economía se realizarán a través de la ejecución de cuatro inversiones en materia de saneamiento y educación, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo también dispuso la transferencia de más de un millón 200 mil soles (S/ 1 203 656) a favor de la Universidad Nacional Autónoma de Chiclayo, para financiar su implementación inicial y operatividad por el periodo de agosto a diciembre del presente año.

Esta medida fue autorizada mediante el Decreto Supremo Nº 154-2026-EF, del Ministerio de Economía, publicado también hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicha norma establece que los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son entregados.

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