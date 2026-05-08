Gobierno busca fortalecer la artesanía peruana y abrir nuevas oportunidades de desarrollo

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, llegó a Piura para inaugurar la Expo Artesanías del Perú – Piura, evento que busca integrar el rubro artesanal piurano a la cadena de valor empresarial y promover su desarrollo comercial.

“Nos reúne un propósito común: fortalecer la artesanía peruana y abrirle nuevas oportunidades de desarrollo. Aquí establecemos una conexión directa entre la oferta artesanal y la demanda empresarial, de tal forma que se reconozca en la artesanía no solo un producto, sino un socio estratégico dentro de las cadenas de valor”, indicó el ministro.

En ese sentido destacó que la rueda de negocios articulará 15 unidades productivas artesanales con 45 empresas compradoras invitadas de los sectores retail, hoteles, restaurantes, exportadores, empresas mineras y operadores turísticos, con una proyección de ventas de 270,000 soles en los siguientes 12 meses.

El titular del Mincetur resaltó que Piura ocupa un lugar privilegiado en la artesanía nacional, en la que destaca su cerámica, joyería y trabajo en fibra vegetal, reconocidos por su calidad, creatividad e identidad. También destacó el crecimiento de la formalización del sector en esta región del norte del país.

“No es casualidad que, en los últimos años, esta región haya experimentado un notable crecimiento en el número de artesanos formalizados, consolidándose como uno de los principales polos artesanales del país”, destacó.

Expo Artesanías del Perú – Piura, realizada en la sede de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, reunió autoridades regionales, así como representantes del sector público, privado y artesanos.

En otro momento, destacó el rol estratégico del CITE Cerámica Chulucanas, en el acompañamiento a los artesanos para mejorar sus procesos de producción, desarrollar nuevos productos y ampliar sus oportunidades comerciales.

Cabe señalar que la cerámica Chulucanas es la única artesanía del Perú que cuenta con una Denominación de Origen y que es reconocida como un producto bandera.

El evento contó con la presencia del director regional de Comercio Exterior y Turismo de Piura, Orlando Adriano; del director general de Artesanía del Mincetur, Rusbel Hernández; del director ejecutivo del CITE Cerámica Chulucanas, Mario Rubio; y de representantes empresariales y la academia.

La Ruta de León

Como parte de su agenda en Piura, el ministro José Reyes recorrió algunos de los recursos turísticos que forman parte de “La Ruta de León” en esta región.

Acompañado por el alcalde provincial de Morropón – Chulucanas, Richard Baca, el titular del Mincetur recorrió la Parroquia Sagrada Familia de Chulucanas y la Parroquia San José Obrero, recintos que serán intervenidos para su mantenimiento y mejora, gracias a donaciones del sector privado. Finalmente, visitó el Pueblo Artesanal La Encantada.

La Ruta de León en Piura está integrada por seis recursos turísticos temáticos (recintos religiosos) y dos complementarios: el Pueblo Artesanal La Encantada y el Pueblo de Cruz Pampa – Yapatera.

La Ruta de León permite a los visitantes nacionales y extranjeros conocer espacios ligados a la labor pastoral, social y espiritual de Robert Prevost, actual Sumo Pontífice de nacionalidad peruana.