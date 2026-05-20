Gobierno busca modernizar y fortalecer atención a pescadores artesanales de todo el país

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, viene implementando el Sistema de Gestión de Calidad en el Servicio de Extensión Pesquera Artesanal (SEPA), una medida estratégica orientada a modernizar y fortalecer la atención que se brinda a los agentes de la pesca artesanal en todo el país.

La implementación del sistema permitirá estandarizar procesos, fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar la trazabilidad de las intervenciones realizadas por el SEPA, consolidando un servicio más eficiente, articulado, transparente y enfocado en la mejora continua.

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Esta iniciativa impulsada por la Dirección General de Pesca Artesanal busca cerrar brechas vinculadas a la productividad, gestión y formalización de los pescadores artesanales, promoviendo además mejores niveles de organización, competitividad, acceso a la seguridad social y adopción de buenas prácticas pesqueras y de pesca responsable.

“El fortalecimiento del SEPA representa un paso decisivo para modernizar los servicios que el Estado brinda a nuestros pescadores artesanales. Estamos construyendo un sistema más ordenado, transparente y orientado a resultados, que permitirá atender con mayor oportunidad las necesidades de miles de familias que viven de la pesca artesanal”, señaló el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

Como parte de este proceso, el Sistema de Gestión de Calidad incorpora procedimientos estandarizados, registros documentados, mecanismos de control, uso de evidencias, seguimiento permanente y evaluación continua de las intervenciones realizadas en campo. Asimismo, se fortalecerá el uso de herramientas de supervisión y reportes técnicos para optimizar la toma de decisiones y garantizar una atención de mayor calidad.

Entre los principales beneficios de esta implementación destacan el fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión, el impulso a la formalización de los agentes de la pesca artesanal, una mejor articulación comercial y el acceso a servicios más oportunos y confiables.

“El objetivo es consolidar una cultura de calidad dentro del SEPA, donde cada intervención tenga respaldo técnico, trazabilidad y resultados verificables. Esto permitirá elevar la confianza de los pescadores artesanales en los servicios del Estado y fortalecer el desarrollo sostenible del sector”, añadió Jesús Barrientos.

El Ministerio de la Producción reafirmó que este proceso de fortalecimiento institucional continuará desarrollándose de manera progresiva en beneficio de la pesca artesanal, contribuyendo a consolidar un sector más competitivo, sostenible y con mayores oportunidades de desarrollo social y económico para las comunidades pesqueras del país.

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